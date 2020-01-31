2月七大新制報你知 新北環狀線PK北捷常客優惠

農曆春節結束，2 月又有許多新制即將上路，雙北通勤族應該最有感，其中，備受矚目的新北環狀線終於通車了，首月享有免費搭乘好康；不讓環狀線專美於前，北捷常客優惠也同時上路，搭越多次、現金回饋越高。《鉅亨網》整理出攸關民眾權益的七大新制，讓讀者一文看完快速掌握重點。

北捷常客優惠來了 現金回饋最高 30%

北捷取消電子票證齊頭式 8 折優惠，改推常客優惠，2 月起正式實施，依照旅客搭乘次數每月分級回饋，搭越多次、現金回饋越高，最多達 30%，相當於全票打 7 折。北捷已提前從 1 月份起開始累計回饋金，2 月 1 日起刷卡進站就會入帳，提醒乘客須使用同一張電子票證，才能集中累積回饋。而 1280 定期票、敬老卡及愛心卡、兒童卡等法定優惠票種、轉乘優惠維持不變。

新北環狀線正式營運 免費搭乘 1 個月

新北環狀線 1 月 31 日下午 2 時正式營運，至 2 月 29 日止，比照歷次新線通車實施優惠，持電子票證搭乘捷運的旅客，由環狀線各站進站或出站者，行經環狀線路段旅程享有免費，若使用單程票者，因系統無法售出 0 元票，故仍依核定票價收費，3 月 1 日將開始正式收費。

淡海輕軌祭好康 搭滿 200 元回饋 50 元

淡海輕軌 2 月同步推出全新票價優惠方案，持電子票證一般票卡、學生卡搭乘淡海輕軌，當月搭乘票價累積滿 200 元可享現金回饋 50 元，相當全票 75 折，優於原來 8 折優惠方案，累積餘額可持續到當月底，次月將重新起算每張票卡的搭乘累積金額。

雙北公車上下記得「嗶」 才有轉乘優惠

台北市、新北市公車於去年 7 月開始實施上下車皆需要刷卡的新制，今年 2 月起實施第二階段，若民眾未完成上下車刷卡，將無法享有後續捷運、幹線公車或 YouBike 的轉乘優惠。

巴拉刈正式退場 違者最高罰 15 萬元

淘汰劇毒性農藥為世界趨勢，2 月 1 日起台灣全面禁用巴拉刈，目前全球有 77 個國家禁限用。農民若沒用完，可找原販售的農藥行或農藥生產業者回收，如果囤積使用被查獲，可依農藥管理法開罰 1.5 萬元以上、15 萬元以下罰鍰。

農委會也推出補助措施，鼓勵農民選用替代藥劑，其中產銷履歷紅豆不使用落葉劑者，給予每公頃 1.5 萬元獎勵金；使用氯酸鈉落葉劑者，每公頃補助 6500 元。

用電大戶條款上路 綠電交易平台準備好了

《再生能源發展條例》修正後將在 2 月上路，未來用電大戶得設置 10% 的再生能源設備或儲能裝置，也可採用購買再生能源憑證（T-REC）、繳納代金方式代替。

經濟部標檢局也預計在 2 月推出國內首個「綠電憑證交易平台」，由綠電業者推出商品設定底價，再由需要綠電的廠商登記競標，然後每 3 天撮合一次，最高價者得標，憑證價格全由市場決定。

此外，綠電業者若欲脫離躉購制度、自行賣電，台電為確保不影響電價，將要求業者支付躉購費率與平均電價差額才可解約，分手費契約也力拚趕在 2 月上路。

台灣特斯拉超級充電站 只能充到 80%

特斯拉車主注意！由於掛牌數量成長太快，台灣特斯拉宣布，從 2 月起，全台超級充電站最多只能充到 80%，以確保車主能夠更快速且有效率地充電，根據交通部統計，2019 年台灣特斯拉領牌數一口氣從 1228 輛成長至 4338 輛，增幅達 353%，因此，特斯拉將持續在全台設置超級充電站，目前已達 16 座，目標上看 25 座。