鄉林密切觀察疫情發展 賴正鎰：兩岸投資布局不變

中國武漢肺炎疫情引起全球緊張，商總理事長、鄉林 (5531-TW) 集團董事長賴正鎰今 (31) 日指出，在全球共同防疫與研發疫苗下，相信很快就能控制並恢復正常，疫情只是短期事件，預期影響不會太大。

賴正鎰並預估，今年房地產仍將復甦向上，鄉林兩岸布局仍照進度推進，不僅加速兩岸開發，成都大型地產新案也將如期在第 2 季推出銷售。

賴正鎰說，中國疫情在當地政府實施延長春節假期與暫停團體出國旅遊等防範措施後，全民配合並防範得宜，應該都可在控制範圍內，疫情可望緩和，且多國都在研發疫苗，預計一、兩周內可完成，現階段全球各國一起攜手對抗疫情，他有信心，疫情很快就能被控制下來。

賴正鎰說，他不擔心疫情影響整體經濟，因為大家都有 SARS 的防疫經驗後，且現在的生物科技與醫療技術與設備都較十年前 SARS 時大幅提升，民眾已經不會太過恐慌，所以他仍看好台商資金回流，推升產業與消費動能，儘管股市昨天開盤重挫，但那只是因為過年期間全球股市下跌，台灣股市補跌，今天走勢回穩，顯見大家對疫情比較不擔心，將很快回復信心。

至於台灣房地產市場，賴正鎰認為，需求大增、買氣出籠的情況下，去年總推案量高達 1.43 兆元，年增 8%，鄉林將密切觀察防疫情況進展，相信政府很快就能控制疫情，台灣房市也會繼續活躍，預估今年仍可成長約 4%，推案量上看 1.5 兆元，呈現「量續增、價微揚」的格局。

對於鄉林中國投資，賴正鎰指出，當地政府已採取有效措施，全民都注意健康管理，鄉林在青島，南京與成都等 3 個城市的營運也照常進行，並沒有受到太大影響，鄉林 2020 年在成都的房產，也將如期在第 2 季推案銷售。

賴正鎰也說，兩岸涵碧樓酒店與房地產銷售也照常營業，像是在淡水紅樹林的「鄉林山海匯」新成屋，初三就開工，接待人員全面戴口罩，並加強案場清潔，原先在過年前預約賞屋者也照樣到場，過年有 26 組客人，台北客佔 8 成，其中僅幾位是台商，其餘都是在台灣的企業主，共成交 3 戶。

賴正鎰說，鄉林年後已補充多位土地開發人員，準備加速購地，今年會繼續在新北與台中等地推出新案，未來 3 年在台灣的總推案量約可達 220 億元，而中國投資部分，在建工程中成都今年第 2 季將正式開盤，總銷為人民幣 250 億元 (約台幣 1075 億元)，該案將分批開賣，成都銷售獲利將把鄉林帶入新時代，也會持續在中國其他城市取地推案，希望 5 年後的大陸每年都能有人民幣 200 億元的推案量。