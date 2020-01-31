WHO對疫情控制有信心 亞幣普遍止跌

世界衛生組織 (WHO) 雖然宣布新型冠狀病毒為國際關注的突發公共衛生事件，但表達了對中國在控制疫情爆發能力的信心，因而也減緩了市場的擔憂情緒，亞洲貨幣今 (31 日) 普遍止跌。

WHO 週四晚間表示，這次疫情是全球性緊急情況，但迄今為止，中國的做法抑制了疫情的傳播。據最新公布數據，中國的死亡人數已達到 213 人，病例數為 9692 人。

澳幣與紐西蘭幣原本因為死亡人數上升而貶值，但隨後也有所回升。澳幣在中國傳出疫情後受創嚴重，本月份匯率已貶值 4.1%，如果趨勢未立即逆轉，將寫下 2016 年 5 月以來最糟的單月表現。

人民幣兌美元匯率基本持平，報 6.9793 兌 1 美元。

在對疫情的擔憂下，日圓及美元是近日最主要的受惠者。今天早盤交易中，美元兌日圓匯率穩於 109.00，歐元兌美元也穩在 1.1030。

相較於其他亞幣，日圓在疫情開始影響市場以來，兌澳幣在 10 天內上漲了 3.2%，兌韓元升值了近 4%。

對於去年強升的泰銖來說，在央行的寬鬆政策下，本月泰銖貶值了 4%。

墨爾本仲介商 Pepperstone 研究主管 Chris Weston 表示，市場現在的問題在於不確定性，並導致無法承擔價格風險，預計在下週才會看到更清楚的情況。

英鎊則因為英國央行保持利率不變，兌美元匯率上漲 0.7%，來到一週高點。