義大利：未計劃將華為排除在5G網路建設外

中國電信設備製造商華為 (002502-CH) 遭美國封殺，美方認為華為設備很可能成為中國政府的監視工具，持續呼籲盟友國禁止華為設備。儘管如此，一名義大利政府官員在週四 (30 日) 向媒體表示，義大利並沒有計劃要阻止包括華為在內的中國電信公司參與該國未來的 5G 網路建設。

美國政府持續遊說義大利和其他歐盟國禁止在 5G 網路中使用華為設備，並密切審查華為和中興通訊，稱這兩家公司可能構成國家安全隱患。兩家公司則強烈否認了此一指控。川普政府還威脅將斷絕與允許華為參與 5G 網路建設國家情報共享，不過目前仍不清楚美國當局是否將會執行。

「義大利首先必須保護國家利益。」義大利工業部副部長 Mirella Liuzzi 表示。她認為，政府應該採取必要的預防措施以保護並解決國家安全問題，但不能將所有企業排除在外。

義大利議會去年通過了一項立法，賦予政府對國內公司和非歐盟供應商之間的 5G 交易進行特殊保護和行使審查權，因為當局認為該產業具有戰略重要性。

儘管遭到美國政府打擊，目前華為仍獲得了歐洲部份電信業者的支持及合約，其中包括德國電信、英國電信業者 Vodafone 和西班牙電信。葡萄牙政府表明不會將中國公司排除在該國新一代 5G 無線網路技術供應商的範圍之外。英國也在日前宣佈，將有限制的開放華為參與該國非核心的 5G 網路建設。