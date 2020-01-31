【錶壇焦點】海龜王者全面進化！SEIKO Prospex全新King Turtle現身

SEIKO 的潛水錶歷史悠久，其中有許多款相當具代表性的作品，除了有大 MM、小 MM 這類產品型號分類，最知名的鮪魚罐（Tuna Can）、武士（Samurai）則是對特定款式殼實獨特的暱稱。這次介紹的海龜（Turtle）也是經典之一，渾圓的殼型線條在潛水錶中獨樹一格，而近期 SEIKO 更在 Prospex 系列上發表三款最新的 King Turtle，是在承襲既有經典設計下進化的全新作品。

SEIKO 的海龜歷史最早可回顧到 1976 年推出的 6309 型號錶款，類似鮑魚殼的外型、錶耳延伸至錶殼側面的連續弧線是其最大特色。近代 SEIKO 在 Prospex 系列上仍持續推出此殼型的作品，而此次推出的 King Turtle，則是在材質跟細節上更為精進的版本，像是錶圈從一般傳統電鍍鋁圈升級至陶瓷材質，而錶徑也改用藍寶石水晶材質，鏡面上並有日期與星期裝的放大鏡。面盤上的格線是 King Turtle 的新規設計，立體的格線更與外圈的止滑刻紋相互呼應。另外面盤時標採用立體凸面設計，質感與閱讀性都更佳。

King Turtle SRPE05J1，定價 NT$21,500。

45mm 不鏽鋼錶殼裝載 4R36 自動上鏈機芯，動力儲存 41 小時，防水規格達 200 米。King Turtle 全新 SRPE05J1 為綠面搭綠色矽膠錶帶，另有黑色面盤搭配不鏽鋼鏈帶的 SRPE03J1，以及藍色波紋面盤的 SRPE07J1， 定價分別為 NT$21,500 與 NT$22,500（黑面不鏽鋼鏈帶款式）。

King Turtle SRPE03J1，定價 NT$22,500。

King Turtle SRPE07J1，定價 NT$21,500。

【本文經授權，轉載自鏡週刊，不開放合作夥伴轉載】

【延伸閱讀】

【現場直擊】傳統老牌大變身！GP 芝柏表在台發表 2019 年「天際行者」主題新錶

【錶壇焦點】慶祝 SD 機芯 20 周年力作！SEIKO Presage 系列首度搭載 Spring Drive 機芯

【錶壇焦點】寶璣與寶鴻堂鐘表展開全新合作，從瑞士把「它」請來了？

【現場直擊】天梭 2019 新品發表：Seastar 1000 系列新色登場