〈鼠年產業景氣前瞻〉觀光族群今年走勢分歧 餐飲股領銜出頭

2020 總統大選綠營勝選，觀光股因此表現相對低迷，鼠年開始，觀光業表現預料將有明顯差異，主因觀光股中涵蓋飯店、餐飲和旅行社業者，法人看好餐飲族群，原因在較不受外部景氣起伏衝擊，獲利展望穩健樂觀。

瓦城 (2729-TW) 作為觀光和餐飲股王，展店腳步積極，除了去年全年共開出 19 家新據點，店數增幅 15%，並立下今年將再新開超過 30 家據點的高成長目標，年底集團總店數上看 170 家，營運動能無虞。

法人也指出，瓦城積極與外送平台合作，有助營益率表現，法人估外送營益率約 20%，優於實體店面 10%，可提升整體利潤，不排除未來瓦城將納入更多店點提供外送服務，為同店營運成長添新動能。

六角 (2732-TW) 作為 2019 年餐飲大飆股，今年表現也不容小覷，營運展望樂觀看待，且過去兩年六角專注飲品發展、持續進行虧損店淘汰或轉型，優化費用率，六角預料，今年可維持獲利成長優於營收。

六角目標今年在加拿大達成旗下手搖茶主力品牌「日出茶太」百店的里程碑，印尼達成 300 店後，目標是每年淨增加 100 店，菲律賓則是以每年淨增加 40-50 家店數成長，勢必將持續挹注原物料收入。

漢來美食去年合併營收創新紀錄，今年計畫新北市再開出一家漢來海港新據點，同時，透過新推出的平價品牌將快速擴展美食街版圖，漢來美食總經理林淑婷甚至表示， 2020 年只是蓄勢待發年，明年還會更好。

法人認為，在觀光業整體大環境不明確的態勢下，各家業者只能自行圖強，其中，餐飲業者因需求剛性，較不受國內外景氣起伏的影響。

此外，也可留意的是，部分飯店業者積極開展餐飲業務，包括雲品 (2748-TW) 推動館外宴會平台「君品 Collection」，藉此強化宴會市場布局，晶華 (2707-TW) 也有 50% 營收來自館內外高人氣餐廳，相對不受觀光客增減的影響。