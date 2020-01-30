壽險業去年匯損近3000億元創高 惟仍大賺1546億元寫新紀錄

金管會今 (30) 日公布壽險業去 (2019) 年全年匯損統計，由於新台幣去年 12 月強升，壽險業匯損再度擴大，使壽險業去年匯損金額高達 2912 億元，創歷史新高。但去年全球資本市場表現均佳，推升壽險業投資收益表現，因此雖然匯損居高不下，但獲利仍繳出大賺 1546 億元、創下歷史新高的好成績，也就是說，壽險業去年呈現「避險式投資」。

去年至 12 月底，新臺幣兌美元匯率相對於上月升值幅度為 1.3%，使壽險業匯損擴大，其中，避險損益是負 515 億元、兌換損益負 2410 億元，合計負 2925 億元，動用外匯價格變動準備金 13 億元，一來一往下，匯損金額為 2912 億元，超過前年的匯損 2309 億元，創下歷史新高紀錄。

由於匯損金額擴大，使壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額為 546 億元，較前一個月減少 39 億元。

雖然匯損壓力驚人，但壽險業去年獲利卻很亮眼，金管會表示，整體保險業去年稅前盈餘為 1706 億元，較前年同期大增 75.9%，其中，壽險業稅前盈餘為 1546 億元，較前年同期爆增 88.1%，創歷史新高紀錄。

在淨值方面，去年 12 月底，保險業淨值為 2 兆 650 億元，較前年同期大增 71.1%。其中，壽險業淨值為 1 兆 9297 億元，較去年同期大增 77.2%；產險業淨值為 1,353 億元，較去年同期增加 15%。

除匯損、避險顯示壽險業去年採「避險式投資」外，截至去年 12 月底，壽險業對國內外都有減碼跡象，資金轉往新台幣計價債券 ETF 及改持現金，光是國內銀行存款就達 7210 億元，創 7 年來新高，若加上外幣現金部位約新台幣 6594 億元，等於壽險業去年底現金部位突破 1.38 兆元。