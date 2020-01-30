金融三業中國曝險1.99兆元 三家國銀在武漢有據點 金管會緊盯疫情

武漢肺炎疫情擴大，據金管會統計，國內金融業包括銀行、證券、保險業對陸曝險達新台幣 1.99 兆元，而目前土銀、台企銀、富邦華一銀行在武漢設有分支機構，共有 17 名台籍員工，據國內金融業回報目前尚無確診病例，金管會也緊盯疫情，要求金融業在全球分支機構員工若有確診，都須立即通報金管會。

金管會統計，截至去 (2019) 年 11 月底，銀行業對陸曝險達 1.71 兆元，曝險金額佔淨值比重為 48%，曝險比重不但在去年呈現逐季下降，且 48% 更創史上新低；若與前年底 (2018) 相比，國銀對中國曝險金額減少了 620 億元，其中減少最多是授信，減少金額達 531 億元，主要是中國經濟有下行跡象，讓國銀對授信業務更為謹慎保守所致。

雖然國銀曝險逐季下滑，但外界也關切國銀在武漢布局狀況，銀行局副局長莊琇媛表示，目前有 3 家國銀在武漢設立分支機構，包括土銀、台企銀、富邦華一銀行，台籍員工分別有 6 名、8 名、3 名，其中，土銀和台企銀的台籍員工目前在武漢，但據兩家銀行回報尚無確診案例，而富邦華一的 3 名員工皆在台灣，將視疫情情況和緩後再返回中國。

而證券業與保險業曝險部分，據證期局統計，截至去年 12 月底，證券業對中國曝險達 154.31 億元。保險局統計，保險業對陸曝險達 2648 億元占可運用資金 0.99%。

整體金融三業對中國曝險金額合計達 1.99 兆元，金管會緊盯金融業防疫計劃與疫情，並且已要求國銀若全球分行一旦有員工確診就要即時通報。