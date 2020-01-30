折疊商機發酵 研調估2024年將創470億元商機 年複合成長逾6成

折疊商機發酵，光電協進會 (PIDA) 今 (30) 日表示，根據市調機構 Market Research Future 調查，全球折疊顯示市場在 2017 年已達 9100 萬美元 (約新台幣 27.5 億元) 的規模，預期到 2024 年將成長到 15.55 億美元 (約新台幣 470 億元) 規模，年複合成長率達 62%，預期今年折疊商機，仍以手機成長最顯著。

光電協進會表示，綜觀折疊顯示器產品，隨著三星將發表第二款折疊式手機 Galaxy Bloom，加上去年已推出的 Fold，以及華為 Mate X、柔派 flexpai、Motorola 的 Razr 等，可望再掀一波購機潮，但現階段折疊顯示器仍鎖定高階用戶市場，以北美、歐洲、亞太地區為主。

從顯示技術來看，光電協進會指出，可撓式顯示技術是目前折疊顯示器採用的技術，因其具有捲曲、扭轉等特性，也可望為半導體與電子產業帶來革命性改變，依目前技術而言，以 OLED 技術成長最為快速，包含韓系廠商三星電子、LGD，中國廠商華為、維信諾等都已推出折疊式顯示器。

台灣面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 雖然並沒有布局 OLED 技術，但去年也展出折疊面板，可望打入折疊智慧型手機供應鏈，偏光板廠明基材 (8215-TW)、誠美材 (4960-TW) 日前也透露相關折疊產品已經送樣客戶驗證，有機會在今年正式量產出貨，軸承廠新日興 (3376-TW)、兆利 (3548-TW) 也可望受惠折疊商機。

另一方面，光電協進會指出，目前市面上折疊面板手機仍無法做到防水防塵，因此將成為未來業界努力方向，而包含谷歌、蘋果也都傳出積極布局折疊商機，近期谷哥專利文件中就提到單向的內折螢幕設計，可望成為將來硬體設計方向，蘋果也傳正積極與康寧合作，希望能推出耐折疊磨損的手機。