台股成交2754億元創12年大量 金管會信心喊話「顯示投資人低接」

武漢肺炎疫情重創台股，加權指數今 (30) 日重挫 696.97 點、跌幅 5.75%，收在 11421.74 點，成交量爆出 2754 億元，創下 12 年來最大量，金管會證期局副局長蔡麗玲對此信心喊話表示，「顯示有眾多投資人逢低承接，對市場仍具信心」，台股上市櫃去年營收達 34.05 兆元，本益比達 19.75 倍，現金加計股票殖利率在 3.82% 等三大優勢，顯示台股基本面良好。

蔡麗玲表示，農曆春節封關期間，各國股市受到武漢肺炎疫情影響，普遍呈現下跌走勢，而台股今天在年假後首日開盤自然也面臨補跌壓力，且跌幅較亞洲股市為大，惟台股今日集中市場成交量約 2754 億元，較今 (2020) 年 1 月份日均成交量約 1556 億元明顯放大，顯示有眾多投資人逢低承接，對市場仍具信心。

蔡麗玲表示，各國股市短期雖受武漢肺炎疫情影響而受到衝擊，但股市長期仍將回歸基本面。目前台股的上市櫃公司營收及獲利穩定，經統計，上市櫃公司截至去年 12 月底，累積營收合計約 34.05 兆元，與前一年同期相較約略持平，另台股截至去年 12 月底本益比約 19.57 倍，現金殖利率達 3.67%，加計股票股利為 3.82%，顯示台股基本面良好。

蔡麗玲強調，政府近年來推動經濟轉型創新，優化投資環境，透過前瞻基礎建設，帶動投資、擴大內需，現在資金進來的增多、出去的減少，不論是廠商、經濟學者及國際預測機構，都預期未來台灣的經濟成長會再加速，希望投資人對台灣經濟有信心。

蔡麗玲表示，目前台股基本面及台灣總體經濟良好，金管會將持續密切觀察武漢肺炎疫情、美中貿易摩擦、美國聯準會利率政策及外資進出我國股市情形等因素，倘若股市發生非理性下跌情事，必要時將採取相關穩定措施。

據證期局統計，目前發布重訊公告的上市櫃公司合計共有 405 家，內容包括說明公司有無受重大影響、配合防疫工作延後開工調整生產線等內容，但大多數公司經評估都指出無受影響，後續會請證交所、櫃買中心持續追蹤。

蔡麗玲進一步表示，目前有受影響的部分上市櫃公司，針對疫情發展及大陸延後復工，已採行相關因應措施，包括通知客戶調整出貨時間、盤點防疫相關物資及掌握員工的動向、機動調整生產排配、復工後彈性調高產能、成立防疫因應小組等。金管會也已經請證交所及櫃買中心密切注意疫情發展，並已請上市櫃公司持續評估後續影響情形，注意依相關資訊公開規定即時發布重大訊息，以便供投資人判斷。