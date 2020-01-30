〈武漢肺炎疫情升溫〉抵禦恐慌性賣壓 官股券商單日買超45億元進場穩盤

台股今 (30) 日開紅盤暴跌近 700 點作收，為抵禦恐慌性賣壓，包括四大基金、官股券商等國家隊買盤積極進場，其中八大官股券商單日買超金額 44.87 億元，買超股鎖定權值股，包含台積電、玉山金與傳產股中石化等都獲得青睞；並伺機出脫陸股 ETF。

國際股市在農曆春節期間受武漢疫情衝擊相繼臉綠，台股金鼠年開紅盤日也難逃賣壓襲擊，開盤跳空大跌近 200 點，盤中跌幅更擴大近 600 點逼近 700 點，面對外資大舉獵殺，政府基金也悄悄整裝進場穩盤，低接高殖利率、基本面佳、股價偏低個股，力抗恐慌性賣盤。

根據最新統計，八大官股券商今日合計買超 44.87 億元，是繼去 (2019) 年 12 月 31 日封關日單日買超 20.8 億元、1 月 3 日美伊衝突買超 11.8 億元，罕見大手筆斥資逾 30 億元買超台股。

觀察今天官股券商動態，包括台積電、中石化、文曄、元大台灣 50 反、玉山金與富邦 VIX 都是官股買超主要標的，買超中石化張數逾 1 萬張、買超台積電 3637 張。

法人指出，政府基金幾乎透過官股券商下單，因此官股券商買賣超動態通常也可窺見政府基金動態，觀察今天台股開盤一小時，儘管暴跌逾 500 點、跌幅持續擴大，但成交量一路衝上 1200 億元，推測應是政府基金進場與外資對作，而在外資腳底抹油提款走人、政府基金進場穩盤下，成交量衝上 2758 億元。

面對台股恐慌性賣壓，財政部次長、國安基金執秘阮清華強調，農曆春節期間國際股市反映武漢疫情走跌，台股今天重挫屬正常能量釋放，台灣經濟基本面仍佳，呼籲投資人不必過度恐慌。

據悉，握有 5000 億元銀彈的國安基金面至今仍然按兵不動，尚未進場護盤，但近期將持續緊盯台股，如果市場出現不理性失序波動，將隨時召開會議因應，不排除進場護盤，穩定市場信心。