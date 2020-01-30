力達今年內、外銷成長目標不變 關鍵主機將達7成自製率

高階通用型空壓機製造廠力達 - KY(4552-TW) 因中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情未緩和，各廠開工日都延後到 2 月 10 日，力達主管今 (30) 日指出，公司仍備有 1 個半月的安全庫存可供出貨，雖然首季營運因疫情而有不確定性，但對全年提高主機自製率，內、銷同步成長等目標仍沒有改變。

力達主管指出，因應武漢肺炎防疫工作，也實施應變措施，第一時間通知各經銷商客戶及供應商調整出貨時間，集團仍有安全庫存，且工廠間生產也可調配運用，開工後盡快加速出貨。

對於全年營運目標，力達主管指出，2019 年力達依序完成馬力 30 匹、50 匹、20 匹及 15 匹的型號主機自製，占整體螺桿空壓機出貨比重約 4 成，2020 年將達成 100 匹馬力以下主機全數自製，也就是說，力達將在今年達成整體生產螺桿空壓機 7 成主機自製目標。

力達主管指出，目前評估中國市場剛性需求仍在，今年也將追求中國內、外銷成長，面對全球氣候異常情形加劇，綠色生產發展刻不容緩，力達將持續致力研發推廣環保節能型的空壓機。

力達 2019 年營收 53.26 億元，年減 28.07%，三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機營收比重分別 30.1%、53.6% 及 13.7%，螺桿及渦旋比重同步提升，今年目標是提高螺桿機占比，達整體營收 55-60%。

力達 2019 年前 3 季稅後純益 2.64 億元，每股純益為 2.28 元，法人估第 4 季仍可維持獲利。