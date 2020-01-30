巴菲特以1.4億美元的價格出售旗下報紙業務

據報導，華倫 · 巴菲特 (Warren Buffett) 旗下波克夏哈薩威 (Berkshire Hathaway) 以 1.4 億美元的現金價格將旗下報紙業務出售給了出版商 Lee Enterprises(LEE-US)。

這筆交易包括波克夏哈薩威旗下傳媒子公司 BH 傳媒集團 (Berkshire Hathaway Media Group) 以及《水牛城新聞報》(The Buffalo News)。《水牛城新聞報》是一家報導紐約西部地區的報紙，由波克夏哈薩威作為獨立實體擁有。

Lee Enterprises 表示，收購波克夏哈薩威的報紙業務將「極度增大公司的業務規模」，將公司報紙的投資組合從 50 家增加到 81 家，受眾幾乎增加了一倍。

在 Lee Enterprises 所的公告的聲明中，巴菲特表示：「我和我的搭檔 Charlie Munger 認識並讚賞 Lee Enterprises 已有 40 多年了。他們在管理 BH 傳媒集團的報紙方面表現出色，並且在數位市場的市佔率和營收方面持續領先於該產業。」

「出於這個簡單的原因，我們不打算將這項業務出售給其他人。我們認為，Lee Enterprises 最有能力應對該產業中的挑戰。」巴菲特說道。

Lee Enterprises 表示，此次收購將立即提高該公司盈利能力，並且將在不產生任何成本的情況下，和降低該公司的槓桿率。

此次交易也包括一些本地的新聞機構，像是內布拉斯加州的《奧馬哈世界先驅報》(Omaha World-Herald) 和奧克拉荷馬的《塔爾薩世界》(Tulsa World) 等。

Lee Enterprises 執行長 Kevin Mowbray 在一份新聞稿中表示：「高度的協作關係將推動數位和訂閱營收的增長、獲利率的擴增以及持續的創新。」