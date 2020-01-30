〈財報〉科銳Q3財測慘淡 盤後股價大跌4%

週三 (29 日) 美國半導體 LED 製造商科銳 (CREE-US) 於美股盤後公布截至 2019 年 12 月的 Q2 財報，季虧損達 5280 萬美元，Q3 財測調整後虧損目標也比華爾街預估大，拖累盤後股價大跌 4.3%。

週三 (29 日) 科銳下跌 3.15% 以每股 50.69 美元作收，在盤後公布財報後，科沃股價再跌 4.32% 至每股 48.5 美元。

Cree 股價 (圖片: Google)

基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 2.399 億美元，年減 14%，季減 1%，優於市場預期 2.361 億美元，去年同期為 2.805 億美元

淨虧損報 5280 萬美元

毛利率報 26%

EPS 報虧損 0.49 美元，符合市場預期

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

稀釋後 EPS 報虧損 0.1 美元

淨虧損為 1,040 萬美元

Cree 首席執行長 Gregg Lowe 表示：「短期內公司仍面臨挑戰，但透過持續擴增的產品管道和客戶優勢，我們見到碳化矽未來強勁增長的機會」

Lowe 補充道:「我們仍持續為了公司未來投資，以推動多個部門增長機會。」

科瑞在過去四個季度中營收三度超越市場預期。本季雖因華為禁令導致的儲存增加，使得 GAAP 和 non-GAAP 每股淨虧損分別增加了 0.08 美元和 0.05 美元，仍符合華爾街預期。

由於新型冠狀病毒爆發，中國政府於 2020 年 1 月 27 日決定延長農曆新年假期，考量到市場 LED 景氣疲弱，公司維持下一季度持續出現虧損的財測展望。

基於 GAAP 的 Q3 財測關鍵數據：

淨虧損目標落在 6800 萬美元至 6200 萬美元之間

調整後 EPS 約虧損 0.63 美元至 0.57 美元之間

營收預估落在 2.21 億美元至 2.29 億美元之間，低於市場分析師預估的 2.388 億美元

基於 non-GAAP 的 Q3 財測關鍵數據：

淨虧損目標落在 1600 萬美元至 1000 萬美元之間

調整後 EPS 約虧損 0.15 美元至 0.09 美元之間，高於市場分析師預期的虧損 7 美分

全年度營收預估為 9.6016 億美元。

全年度 EPS 約虧損 28 美分

自今年年初以來，科瑞股價已上漲 13.4%，同期標普 500 指數上漲 1.4%。科瑞在過去 12 個月中上漲了 6%。