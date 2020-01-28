〈武漢肺炎疫情升溫〉台灣第8例確診 首起家庭群聚感染本土病例

武漢肺炎疫情延燒，台灣繼下午新增 2 例確診個案，中央流行疫情指揮中心今（28）日晚間再度緊急召開記者會宣布，我國確診第 8 例嚴重特殊傳染性肺炎病例，也是首起家庭群聚感染本土病例，這名中部 50 多歲男性，是先前確診第 5 例返台台商的丈夫。

衛福部長陳時中指出，這名男患者於 1 月 26 日出現咳嗽症狀就醫，經檢驗於今日確診，研判為家戶感染。目前個案病情穩定，醫院及地方衛生單位已依循相關處置流程進行接觸者追蹤等防治工作。

陳時中表示，為使居家隔離及居家檢疫更為落實，未來將利用智慧科技協助執行防疫工作，明天起採取電子監控，一旦居家隔離者違反規定，將立即強制隔離。

指揮中心統計，截至 1 月 28 日下午 4 時，國內嚴重特殊傳染性肺炎新增 52 例通報個案，截至目前共通報 578 名嚴重特殊傳染性肺炎個案，檢驗結果為 8 名確診、321 名排除、75 名初驗陰性、其餘仍待檢驗；另有 9 例為之前通報不明原因肺炎，均已排除。

國際目前累計 69 例確診 (不含台灣)，分布於 16 國，較前日新增柬埔寨、斯里蘭卡及德國共 3 國。分別為泰國 14 例、香港 8 例、澳門 7 例、美國 5 例、澳洲 5 例、新加坡 5 例、馬來西亞 4 例、日本 6 例、南韓 4 例、法國 3 例、越南 2 例、加拿大 2 例、尼泊爾 1 例、柬埔寨 1 例、斯里蘭卡 1 例及德國 1 例。

指揮中心再次呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國 14 天內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線 1922 (或 0800-001922) 依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚 (TOCC)，以及時診斷通報。