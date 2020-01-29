〈觀察〉彰銀6月董事改選 公民股加碼籌碼積極備戰

彰化銀行大股東台新金日前公告，決議申讓持有的 22.5% 私募普通股與配發股票，未來可補辦轉換成公開發行毋須洽特定人，在集中市場買賣更容易，外界認為此舉替彰銀今年 6 月登場的董事改選埋下新變數，據了解，目前公民股雙方仍持續加碼持股厚植籌碼實力，積極備戰 6 月改選。

彰銀經營權大戰，以財政部為首的公股陣營與台新金為首民股，雙方纏鬥長達 15 年之久至今尚未落幕，日前彰銀董事會通過同意，台新金 2005 年取得的私募特別股 (已經轉換成普通股) 可透過盤中或盤後以鉅額交易方式轉讓，出脫持股將更具彈性。

儘管台新金對此回應，申請私募股轉換公開發行，主要考量私募股無法在市場買賣，強調彰銀案台新金進退都願配合政府，但市場仍好奇，台新金此舉是否為了提前退場預作準備？這場官民糾纏 15 年之久的彰銀是否出現解套？

但實際上，從公民股近年來態度來看，雙方仍積極為爭取經營權動作頻頻，以公股陣營來說，除了提前布局火速承接第二大股東龍巖出脫持股外，公股陣營近半年來也透過官股券商盟友加碼持股，光是近 4 個月來，前五大買超券商中官股就包辦 4 名，包括兆豐、合庫、台銀證與第一金證等，合計買超近 18 萬張。

面對公股磨刀霍霍備戰，民股也沒閒著，台新金創始股東、石化界大老吳澄清名下 2017 年起，透過名下的合興石化加碼買進，躍居彰銀第 5 大股東，估算民股陣營至少握有近 3 成股權實力，讓公股不敢掉以輕心。

市場人士表示，儘管台新金申請將持有私募特別股轉成公開發行增加處分股票的彈性，但距離改選剩下不到半年，公民股雙方陣營仍持續加碼、各自出招，今年的彰銀改選戰仍公民股持續拉鋸的僵局。