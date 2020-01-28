捷運沿線房價必漲無疑？ 專家：小心4盲點避免套牢

都會區捷運、輕軌即將開通之前的房市大利多，讓許多投資置產客跟著捷運買，但仍舊有民眾賠售出場、房價不漲反跌；專家分析，軌道經濟買屋學最容易出現的盲點，包括房價先漲後跌的慣性、大環境景氣影響、當地民眾是否養成搭捷運習慣、整體路網是否成形等因素，都是左右房價漲與跌的關鍵。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴指出，一般來說，投資客購屋嗅覺都比自住客敏銳，因此在捷運通車之前、幾乎都是投資客出場的時間點，所以房價「先漲後跌」幾乎是慣性發展，後面房價是否還會向上發展，就必須看生活機能發展何時到位，才能帶來更多的自住客進住。他提醒，如果購屋客在通車後衝進去買屋、發現區域房價向下修正、若資金壓力不大，建議不要急著賣，後續房價很有可能會再漲回來。

觀察台北捷運能成為房價支撐的因素，包括捷運路網成形、人口密集度高、大眾交通工具的使用習慣成形等。而中南部的捷運經過的地段，不見得是人口最密集區域，加上不習慣搭乘大眾運輸工具，因此捷運最常被視為建商炒價的題材。

房產專家陳高超分析中南部都會區的軌道建設認為，不論是輕軌還是捷運，沿線站點房價的漲跌，市場景氣的影響多於軌道因素，特別中南部都會區的軌道路線在規劃之初就預計會行經新興重劃區塊，因此若有站點的房價上漲，恐怕是建商插旗推案拱價的因素居多；若有下跌，則可能是超漲回跌，或區域賣壓的影響。