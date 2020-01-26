〈潛力股〉健身產業正向發展搭配加速拓點 柏文獲利轉強在望

連鎖健身業者柏文 (8462-TW)(健身工廠) 去年 7 月股價一度突破 300 元整數大關，衝上 302.5 元歷史天價後，隨後陷入長達數月的整理，法人指出，柏文去年獲利受到 IFRS16 新制干擾，不過，由於今年拓點將較去年快，加上健身市場正穩健蓬勃發展中，預料今年獲利將明顯轉強。

柏文去年全年合併營收 35.27 億元，年增 17%，續寫新高紀錄，其中，「休閒運動及娛樂服務收入」21.89 億元，年增 20.54%；「運動保健服務收入」11.59 億元，年增 13.22%；「入會費 (含手續費) 收入」1.54 億元，年增 6%，各項營收均創歷史新高。

健身工廠去年共新增 6 處新廠館，截至去年底，全台營運據點達 45 處，是全台第二大連鎖健身業者，展望 2020 年，規劃全年至少將再拓展 8 個營運據點，展店數較去年更多，且每季都有新廠館開幕。

另一方面，柏文分別在去年 11 月底、12 月底開出的台北市健康廠和新北市永和廠，對營收貢獻仍低，法人看好，去年底開出和今年將陸續開出的新據點，都將成為今年重要的成長動能來源。

法人認為，柏文經營模式已確立， 並有超過 5 年的執行經驗，未來仍可望複製現有模式，以新據點挹注營收成長，並藉由成熟據點提升毛利率。