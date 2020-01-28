〈鼠年產業景氣前瞻〉工具機景氣下半年回溫 業者拚今年營收雙位數成長

工具機產業歷經近一年的景氣修正，隨著美中達成第一階段貿易協議，不確定性暫歇，加上市場庫存明顯去化，業者看好，產業景氣可望從下半年起逐步回溫，企業赴東南亞建置第二生產基地的需求也將發酵，今年營運可望優於去年，力拚全年營收雙位數成長。

展望今年，上銀 (2049-TW) 表示，今年勢必優於去年，但要回到 2018 年表現有些困難，目前看來去年營運已落底，今年第 1 季也將是今年谷底，第 2 季起營運可望明顯回溫。

上銀指出，今年工具機產業景氣看來不見得會明顯回溫，但下半年產業景氣將優於上半年，全年也會比去年好；雖然工具機產業還未回溫，不過，上銀、大銀擁有許多來自半導體、5G 與電池等領域的新訂單，在各產業需求回溫下，整體營運將優於去年，並預估東南亞需求將在今年下半年發酵。

程泰 (1583-TW) 歷經過去一年的產業低谷，近來隨著市場庫存持續去化，來自美國、土耳其等地訂單回溫，原先預期產業景氣要下半年才會好轉，不過，近來已可感受到需求逐步復甦，市場信心正回穩中。

程泰預期，企業轉移至東南亞設廠的設備需求，最快農曆春節後就可望逐步發酵，今年營收也可望較去年成長。

東台 (4526-TW) 也看好，美中達成第一階段貿易協議簽署，製造業可望重啟先前停滯的投資，加上全球汽車業加速轉型為新能源車，將帶來新一波設備需求，雖然目前下單力道仍不夠強勁，但已可感受到市場信心逐步回穩。

全球傳動 (4540-TW) 認為，最壞情況已過，目前客戶訂單雖以短單或急單為主，不過，由於今年農曆春節假期較早，預期在農曆年後，客戶訂單需求可望逐步回籠，啟動庫存回補潮，隨著美中達成第一階段貿易協議，有信心第 2 季後，產業景氣將逐漸回溫，全年營運可望優於去年。