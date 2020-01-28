〈鼠年產業景氣前瞻〉綠能政策延續 太陽能市況明朗 今年多家不排除擴產

隨著澳洲大火蔓延，全球環保意識再度抬頭，各國政府積極推動綠電政策，期盼以天然發電方式減少對地球危害，台灣則因蔡政府連任，綠電政策可望延續，台廠皆樂觀看待今年可望啟動擴產，其中，元晶已有明確計畫，聯合再生、安集也不排除。

經濟部先前提出「太陽能光電兩年推動計畫」，目標今年累積裝置量達 6.5GW，依去年年底台灣裝置量 4.3GW 推算，今年須達 2.2GW 才可達成經濟部目標，業者多樂觀看待，去年遞延的大型案場標案將加速進度，帶動今年模組出貨成長。

觀察目前台廠模組年產能，聯合再生、元晶約 500MW，友達約 300MW，其餘茂迪、安集皆在 300MW 以下，總計台廠年產能不超過 2GW，因此可預期，由於今年總裝置量上看 2.2GW，在供應產能不足下，模組價格下降幅度不大，有助各家獲利持穩。

元晶目前共有 2 條模組產線，年產能約 500 MW，今年訂單能見度高，已提前布局擴產，預計第 2 季末將擴增 1 條產線，年產能將增至 750-800 MW，最快下半年貢獻營收。

安集也預計今年模組年產能 120MW 可望滿載，且有機會加開第 3 班生產；而聯合再生也因目前開發中案場裝置量達 500-600MW，不排除在台擴增模組產能。

除國內市況明朗，太極布局美國市場也指出，隨著美國政府推廣綠電節稅政策，太陽能單晶電池訂單能見度已看至第 3 季，因此已決定擴充產能，第 2 季單晶電池產能將從原先的 100MW 增加至 500MW，且毛利率表現優平均，法人估，太極明年全年毛利率可望上看雙位數，全年轉盈可期。