〈Q4財報搶先看〉汽車雙雄去年每股純益 均可望挑戰22元高標

二大汽車高價股和泰車 (2207-TW) 和裕日車 (2227-TW) 去年前三季獲利表現亮眼，第四季仍維持熱絡市況，法人預期，和泰車去年全年獲利可望寫新高，第四季每股純益 (EPS) 維持第三季水準，每股純益上看 22 元，而裕日車每股純益保守估至少 22 元，可望挑戰 6 年以來新高。

和泰車去年前三季稅後純益 88.51 億元、年增 15.52%，每股純益衝上 16.2 元，寫同期新高紀錄，進入第四季後，單季合併營收不僅年增逾 18%，更創單季新高。

法人指出，和泰車第三季每股純益衝上 6.04 元優於預期，第四季在新車款持續暢銷下，營收繼續衝高，有利單季獲利，若保守估計第四季每股純益僅維持在第三季的 6 元左右水準，全年和泰車每股純益將上看 22 元，值得樂觀期待。

而裕日車主要獲利來自東風日產，隨著在中國車市市占率逐漸提高，表現相對不受車市低迷影響，帶動前三季稅後純益 50.65 億元，年增 16.26%，每股純益 16.88 元，其中，第三季每股純益為 6.59 元，創 19 個季度來高點。

法人分析，裕日車獲利主要來自轉投資東風日產，東風日產是中國車市市占最高的日系品牌，且因產品線完整，市占率由過往低點約 17% 提升至約 22%，未來有望朝歷史高點約 25% 靠近，在連二年衰退的中國車市中，表現仍相當穩健。

另一方面，裕日車對廣州風神持股比例由 40% 增至 42.69%，加上廣州風神大幅增加對東風日產另一生產基地－風神襄陽汽車的股權，後市可望進而擴大對中國事業的獲利認列。

法人認為，依過去經驗來看，裕日車第四季獲利多半較第三季成長，因此，若保守估算，裕日車去年全年至少挑戰 2017 年每股純益 22.14 元的水準，甚至不排除挑戰 6 年來新高。