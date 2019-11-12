柏文Q3獲利低預期 股價面臨200元保衛戰

連鎖健身業者柏文 (8462-TW) 第三季獲利低於法人預期，單季稅後純益 1.15 億元，年增僅 1.72%，每股純益 1.74 元，衝擊股價向下走軟，今 (12) 日盤中最低來到 201 元，創半年來新低，多方力守 200 元整數；柏文表示，今年底前還有 2 家新據點將加入營運，可望增添成長動能。

柏文第三季合併營收 8.98 億元，年增 11.75%，毛利率 31.84%，略較去年同期成長 0.28 個百分點，營業利益 1.6 億元，年增 9.56%，營益率 17.86%，年減 0.36 個百分點；由於業外認列財務成本淨額大增，因此吃掉部分獲利表現。前三季稅後純益 3.48 億元，年增 23.27%，每股純益 5.32 元。

截至 10 月底，全台健身工廠共有 43 個營運據點，會員人數約 20 萬人，柏文表示，第四季有台北市健康廠 11 月下旬開幕，新北市永和廠則預計於年底加入營運，今年共新開 6 家廠館，不僅是第四季、也為明年增營運成長動能。

據柏文規劃，健身工廠明年將再開出 5 家大型廠館。法人指出，新館貢獻通常需要 1 年會較為明顯，而柏文短期面臨教練課程成長動能放緩，使市場擔憂其營收成長，儘管目前柏文正積極擴編教練人數，仍有待觀察後續的新據點效益和課程成長動能；若就長期來看，台灣健身市場仍深具成長潛力。