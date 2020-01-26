〈潛力股〉日友北京及山西新廠陸續加入投產 營運大升溫

日友環保 (8341-TW) 連續兩年營收都以逾 15% 幅度成長，去年彰濱廠第 2 座焚化爐完工加入營運，今年首季將有北京醫療廢棄二廠及第 3 季的山西運域有害廢棄物處理廠陸續完工，營運量能將顯著提升，法人認為， 2020 年日友每股純益可望衝上 10 元創新高。

日友受惠在台處理量能提升，去年第 3 季營收達 7.28 億元，改寫歷史新高，稅後純益 2.84 億元，也創新高，每股純益 2.55 元；前 3 季稅後純益 7.27 億元，每股純益 6.52 元，法人估 2019 年日友每股純益可望超過 9 元。

目前日友正進行中國 2 項工程，包括北京處理醫療廢棄物二廠，及山西運城有害廢棄物處理廠；北京二廠工程 2019 年第 4 季完工並接管測試，今年首季將進入營運，而二廠處理量能將是現有一廠倍數之大，在目前中國大陸重視疾病危害管制中，經營效益將提升。

日友去年 7 月初取得山西運城有害廢棄物處理廠用地，目前進入工程施工階段，投資金額由 3636 萬美元增加為 5400 萬美元，預計施工期間一年，今年第 3 季完工進入營運；至於北京處理醫療廢棄物二廠，預計 3 月 1 日加入營運。

日友去年增加彰濱廠第 2 座焚化爐、今年增加北京處理醫療廢棄物二廠、山西運城廠新營運動能，法人看好，有助推進今、明年營運動能推進。

日友目前在中國投資的廢棄物處理廠，包括山西大同、山西運城及江蘇宿遷等地，山西運城廠執行設置程序通過並動工，對未來申請流程熟悉度將有很大助益，接下來其他中國廠申請流程，也可望大幅縮短。

在台商回流投資 7000 億元下，將給予日友廢棄物處理業務上極大的商機；法人估，日友營運量能增加，加上醫療廢棄物處理業務穩定成長、事業廢棄物物化與固化產能利用率提升，2020 年營收、獲利都將獲得大幅挹注。

就技術線型來看，日友 5 日線、10 日線及月線糾結於 237 元附近形成對股價強大支撐，而以 1 月 20 日的收盤價 238 元來看，已突破下降趨勢線，如進一步獲成交動能挹注，也將進一步突破 244.76 元的季線反壓。