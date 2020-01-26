〈金融業年終調薪〉公股銀獲利持穩 兆豐超會賺年終上看8個月羨煞同業

公股銀行去年獲利持穩，可望反映在今年年終獎金與「薪情」上，據了解，包括兆豐、一銀、華銀等公股行庫年終除了守住 4.6 個月基本盤外，部分行庫例如兆豐銀年終可望優於去年的平均 8 個月，羨煞不少受薪階級。

又到歲末年終發放年終獎金季節，公股銀行獲利常勝軍兆豐銀行、第一銀行去年獲利亮眼，推算包括年終 4.6 個月、超盈餘獎金與員工酬勞合計可望超過 6 個月以上，其中兆豐銀上看 8 個月，一銀可望朝 7 個月邁進，堪稱是公股銀中年終獎金相對豐厚的公司。

兆豐銀去年稅後純益 246.38 億元、年增幅 2%，兆豐銀主管表示，年終獎金確切數字，還要等會計師簽核財報並提報董事會核准後才能拍板，但據悉，兆豐銀因預算數達標，加上績效獎金，今年年終可望超越去年平均 7.4 個月，平均至少可領 8 個月。

第一銀行 2018 年稅後純益 206 億元，以年終獎金 4.6 個月、超額獎金 0.12 個月與員工酬勞 2.29 個月計算，去年每位員工平均年終約 7 個月；去年一銀稅後純益 190.18 億元、年增幅 8.5%，推估今年年終仍可維持 7 個月的水準，甚至更高。

另外，華銀去年稅後純益 176.86 億元，不僅較前年成長 2 成以上，也超越預算數目標，估算年終 4.6 個月加上超盈餘目標可望達 5 個月，如果再加計員工酬勞，有機會朝 6 個月邁進。

合庫銀去年年終平均 6.7 個月，合庫銀主管說，去年銀行獲利表現好，因此今年年終一定比去年還多，有機會上看 7 個月。

彰銀因去年稅後純益 115.69 億元、年減幅 8%，因此今年年終少超盈餘獎金，員工平均年終只有 4.6 個月基本盤。