〈信驊法說〉非BMC晶片毛利率高達9成 明年將成營運第2隻腳

信驊 (5274-TW) 今 (28) 日召開法說會，董事長林鴻明指出，非 BMC 應用毛利率高達 9 成，是未來營運的第 2 隻腳，其中 Cupola 360 影像專用處理晶片，明年第 2 季將有較明顯的貢獻，非 BMC 占比將提升至 1 成，加上新款的 BMC 晶片 AST 2600 也將量產，可望推升明年營運升溫。

林鴻明表示，PC/AV 影音延伸晶片等非 BMC 晶片，搭配軟體出貨提高附加價值，毛利率高達 9 成，雖然目前營收占比只有 6-7%，但貢獻獲利已高達 1 成，預計明年 Cupola 360 影像專用處理晶片發酵下，非 BMC 營收占比可望提升至 1 成之上，也將帶動整體毛利率成長。

此外，信驊新一代伺服器管理晶片 AST 2600 也將於明年量產，可望帶動整體遠端伺服器出貨量較今年成長，加上新應用同步發酵，法人看好，信驊明年毛利率將轉佳，加上營業費用率持穩 10% 內，營收規模成長下，獲利表現將更好。

另外，英特爾 2021 年將推出新一代伺服器平台，也有助信驊毛利率進一步提升。

林鴻明強調，營運不能單靠 BMC 一隻腳，非 BMC 會是信驊的第 2 隻腳，按照公司規劃，目標 5 年內非 BMC 的營收占比要達到 5 成。