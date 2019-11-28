智冠與宇峻攜手推《三國群英傳M》 最快明年Q1挹注營運

遊戲大廠智冠 (5478-TW) 旗下子公司遊戲新幹線，今 (28) 日宣布攜手宇峻奧汀 (3546-TW) 策略合作，雙方將聯合發行三國 IP 手遊大作《三國群英傳 M》，推動台港澳營運合作，預計最快明年第 1 季上市，從端遊時期表現來看，該款手遊推出後，可望為遊戲新幹線、宇峻雙雙挹注強勁動能。

《三國群英傳 M》為宇峻奧汀自主研發打造的史詩級 IP 遊戲《三國群英傳 Online》手遊版，投入 2 年時間開發。宇峻奧汀董事長劉信表示，《三國群英傳 Online》營運近 15 年以來，營收規模達新台幣 50 億元，其中 40 億元來自台灣；看好在手遊市場比端遊商機更龐大之下，手遊上市後，營運表現可望更突出。

遊戲新幹線副總經理張益民表示， 2005 年取得《三國群英傳 Online》代理權，至今營運邁入第 15 年，仍是主力產品之一，是業界少見的長青遊戲，雙方這次將在《三國群英傳 M》再度合作，重新塑造大型端遊轉手遊的里程碑。

宇峻《三國群英傳 Online》在端遊時代表現亮眼，在台月流水最高達 8000 萬元，2005 年上市以來，創下台港澳同時在線人數 30 萬人的紀錄，深得廣大玩家青睞，兩岸三地會員人數高達 2000 萬人，並授權至中國、日本、韓國、東南亞、北美及俄羅斯等 8 國。

宇峻方面，近來端遊轉手遊的月流水數字，均較端遊時代倍增，加上《三國群英傳 M》有別於《三國群英傳 Online》，交由遊戲新幹線代理，此次雙方採聯合營運模式，營收抽成較端遊時期多，法人看好，二大有利因素推升下，該款手遊推出後，可望明顯貢獻宇峻營運表現。

而智冠集團暨遊戲新幹線董事長王俊博也看好，明年在《三國群英傳 M》、及新端遊加入代理下，遊戲新幹線獲利表現可望較往年增溫，營運可期。

