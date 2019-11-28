經部評估是否上調國產化比重 明年業界可望設立離岸風電學院

對於有開發商認為，離岸風電第三階段區塊開發國產化比例可調高，經濟部長沈榮津今 (28) 日表示，確實有檢討空間，將根據國內供應鏈成熟度，評估是否要向上調陞國產化比重；針對缺才問題，他並建議業者聯手設立離岸風電學院，明年第 1 季區塊開發辦法公布後，相關細節將會更明朗。

離岸風電開發商德國萊茵集團表態進軍台灣市場，由於萊茵集團是全球第二大開發商，具有象徵意義，沈榮津表示，首座離岸風場順利完成，增加開發商信心，且近期政府宣布將在 2026 年至 2035 年，每年釋出 1GW(十億瓦) 裝置容量，業者更有信心來台插旗，且等同先在台練兵，作為未來進軍亞洲市場的跳板。

目前離岸風電國產化項目共有 27 項，對於有開發商喊出，區塊開發國產化比例可再調高，沈榮津認為，產業發展到一定階段，在既有基礎上已建立能量與能力，目前國產化比例方面，確實有檢討空間，將搜集開發商意見，根據國內供應鏈成熟度，評估是否有向上調升的加碼空間。

沈榮津指出，離岸風電產業為在地型產業，包括風機等各類組件，體積笨重且巨大，設備運輸成本高昂，若開發商在地產業關聯性越高，除對供應商有例外，也更能降低開發商成本。

此外，針對歐洲商會日前表示，離岸風電有人才缺口，沈榮津則說，已向開發商、系統商與國內設備商等業者們，建議聯手設立離岸風電學院，透過引進國外業界師資來台，培養相關專業人才，將由業者主導，業者也表態認同，在明年第 1 季區塊開發辦法公布後，可望正式設立。