台股盤中－蘋概三王軟腳休息 中小型股活潑 力守5日線

美股三大指數周三再度創高，但美國總統川普簽署《香港人權與民主法案》、《香港保護法》，市場擔憂美中和談協議恐又有變數，亞股今 (28) 日漲跌互見，台股早盤小跌開出，蘋概三王走勢也偏弱，壓抑盤勢，中小型股則以記憶體、被動元件、AirPods 等概念股領漲，力守 5 日線，估今日成交量 1000 億元。

蘋概三王今日走勢皆弱，台積電跌破 10 日線，跌幅近 1%，股王大立光也跌落 4500 元大關，跌幅超過 1%，鴻海則持續在盤下遊走，權值股中，聯發科因 5G 晶片技術成熟，訂單明朗度高，股價逆勢上漲，並持續站穩所有均線，漲幅逾 2%。

高價股除股后爭奪戰競爭激烈，和泰車、譜瑞 - KY 等也快速輪動，而 400 元至 500 元區間的精華、亞德克 - KY、寶雅今日也上漲表態，漲幅達 1%。

近期記憶體市況趨穩，加上 TWS 帶動 NOR Flash 需求，記憶體族群今日皆上漲表態，華邦電漲幅逾 2%，收復季線，旺宏繼上周大漲後，今日再度衝高，股價創近 2 個月新高，其餘個股如南亞科、鈺創等也站穩紅盤上。

AirPods Pro 自推出以來，銷售持續暢旺，加上年底購物旺季到來，目前已供不應求，加上既有產品 AirPods 2，兩大產品助攻下，已傳出蘋果追單相關台廠供應鏈，宣得今日強漲 9%，創近 19 年新高，新日興漲幅近 3%，其餘個股如康控 - KY、南電、景碩也有 1% 漲幅。

奇力新因躍升全球第 3 大電感廠，今日股價再續強，站穩 100 元大關，創下近半年來新高，也領漲被動元件相關個股，光頡漲幅達 2%，其餘如國巨、大毅也力守紅盤。

今日中小型表現強勁，生技、電子等走勢亮眼，推升櫃買指數走高，可望連 6 紅，集中市場則因蘋概三王走勢疲軟、高檔整理，估今日成交量將縮至千億元，也因國際情勢多變，須留意後續變數。