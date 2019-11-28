印度股市好神，每年漲13%的秘密。

印度不僅電影風光，股市也同樣令人驚艷，20 年來指數成長 5 倍，並且不斷創新高。同時，統計近 20 年全球主要指數表現，不管是定期定額或單筆，印度股市皆贏過其他市場，面對成長如此強勁之印度，投資人接下來該單筆或定期定額？

長期投資印股 投報率跑第一

印度經濟成長亮眼，股市表現也很驚豔，成長及爆發力均十足，自 2008 年金融危機以來，印股持續攀升，連漲了 10 年，漲幅超過 1 倍以上。再將時間拉長 20 年來看，S&P500 指數上漲 2.28 倍，MSCI 新興市場指數上漲 3.45 倍，全球股票指數上漲 1.81 倍，而印度股票漲幅則是高達 5.58 倍，傲視其他主要國家指數。投資人如果介入得早，可以說是賺飽飽，不管是定期定額或是單筆投資，績效都跑贏其他主要國家指數。

Lipper 統計近 20 年全球主要指數表現，單筆投資印股平均年報酬為 13%，不僅高於新興市場股票的 8%，更是狠甩美國股票 (6%) 及全球股票 (5%) 表現；不僅如此，定期定額投資印股，績效也不遜色，平均年報酬為 10%，均優於新興市場股票 (6%)、美國股票 (9%) 及全球股票 (7%)。

印度強勢進攻 可望成為新興國家新火車頭

中國及印度是全球兩大新興國家，10 幾年來，兩國經濟發展均繳出漂亮成績單。不過，正當中國飽受貿易戰之苦，經濟轉趨疲弱之際，印度則積極進攻，亞洲開發銀行預估，印度今明兩年 GDP 成長率分別為 6.5% 及 7.2%，高於美國及中國。同時 IMF 亦看好印度 GPD 成長率在 2019 年落底，並於 2020 年回升至 7%。

過去一年全球貿易戰煙火蔓延，除了中美兩大經濟體受到衝擊，不少國家也難以倖免。相較之下，印度出口僅佔 GDP 兩成左右，經濟成長主要仰賴內需市場拉抬，因此，相較其他國家可以避開全球貿易風險。同時，印度也堪稱是貿易戰的受惠者，根據摩根史坦利 (Morgan Stanley) 資料顯示，貿易戰如火如荼展開，印度出口占比卻明顯提升，尤其是對亞太地區出口量大幅成長。

此外，為了拚經濟，印度政府甚至祭出減稅政策，將帶動國內企業獲利成長，進而延伸諸多良好後續效應，包括企業資本支出增加、國際貿易量訂單與市佔率上升、外資直接投資增加等，有助於提升印度整體經濟成長。

印度基金 瀚亞投資是一哥

提起印度基金，瀚亞投資堪稱是一哥，目前台灣境內印度相關基金總規模為 8.11 億美元，瀚亞市佔將近 8 成，不僅產品線齊全，卡位也很早，2005 年就推出台灣首檔以新台幣計價的印度股票型基金，美元級別與人民幣級別也於 2015 年成立，提供投資人不同幣別需求，可說是見證印度股市從無到有的過程，績效更是不惶多讓，比同類型基金出色。

究竟是如何辦到的？可以歸功於兩大原因：

一、強強聯手：瀚亞印度基金均委由 ICICIPRU 資產管理公司擔任投資顧問，談起這家公司，來頭不小，它是保誠集團與印度 ICICI 銀行合資成立，是印度最大資產管理公司，不僅發行最多的印度基金，更包辦了印度前 5 大股票型基金，而且具有優異投資管理能力，使得中長期以來，ICICIPRU 基金表現優於指數，創造出穩健的 Alpha。

既然有熟門熟路、超過 50 位專家的當地專業團隊看市場，瀚亞印度基金取得好績效自然不成問題，產品線也更齊全，不管是股票型、債券型、平衡型，甚至是多重資產類型的印度基金，通通都能夠在瀚亞投信買到，可以滿足不同投資需求及風險屬性的投資人。

二、只投資大型績優公司：瀚亞印度股票型基金投資策略側重優質大型股，基金持股多是印度排名前 50 大的績優公司，較能夠抗震，波動率也低，也因如此，該檔基金表現不僅較中小型基金穩健，績效更能夠打敗 ETF。

尤其印度企業規模大小不同，本淨比相差甚遠，大公司本淨比可達 5~6 倍，中小型公司僅有 1 倍，甚至更低，這也是該檔基金側重大型優質企業的原因之一。舉例來說，該檔基金投資的 HDFC BANK、ICICI BANK、BAJAJ FINSERV 等，均是印度數一數二的銀行與私人放貸公司，這些優質龍頭較不受市場波動，持續增長態勢明顯。此外，投資新興國家，風險管控優於報酬率考量，該檔基金也會以企業一年、三年、五年的獲利成長性，做為投資評估準則，而不是盲目追高股價。

瀚亞印度股票型基金 長投報酬穩健

瀚亞印度股票型基金是台灣境內規模最大，也是歷史最久的印度基金。自成立以來，瀚亞印度股票型基金淨值持續創新高，從 10 元飆漲到 30 元，基金規模則從新台幣 20 億元成長至 88.89 億元 (截至 2019/9)。長期績效更是比大盤還好，根據 Bloomberg 資料 (截至 2019/06/30)，只要長抱該檔基金 10 年，年化報酬率高達 12.25%，甚至優於 MSCI 印度指數的 10.49%。

就資金面來看，全球資產配置中，印度市場目前占比仍處於低配水準，預估未來在印度經濟成長前景依然看俏、企業減稅效應的情勢之下，將持續吸引國際資金進駐，並有機會推升印股表現。高盛及摩根史坦利均大幅調高印股指數預估，其中高盛認為，NIFTY 指數可望攀升至 13,200 點。

印度股市過去 20 年來屢創新高，目前在人口紅利、基礎建設需求持續，以及經濟成長速率高等基本面支撐下，建議長線投資人可以透過定期定額方式投資，尤其每次指數回檔整理都是很好的單筆加碼佈局機會。此外今年來印度盧比走勢較弱，也提供台灣投資人用台幣進場的匯率優勢；至於想避免過高匯率風險則可選擇美元計價級別。