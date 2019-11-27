搶熱潮 投信推美債ETF基金當投資避風港

美股多頭熱度不減，拉回整理的風險也提升，投信業者瞄準國人對 ETF 的喜愛，推出美元投資級債券與公債 ETF 基金，市場波動時可分散風險。

美股持續刷新紀錄，但美中貿易談判初步協議懸而未決，成為左右市場的潛在風險，富蘭克林華美投信表示，據歷史經驗，當市場遭遇重大事件衝擊時，美國公債與美元投資級債券指數表現相對穩定，有助於分散風險降低波動度，而債券息收可挹注收益。

富蘭克林華美 10 至 25 年期投資級美元公司債 ETF 基金擬任經理人黃鈺民表示，美國公債及投資等級美元公司債具有三低一高特性，包括低波動度、低違約風險、低度相關性以及債市規模大具有高流動性的優勢，相當適合做資產配置的核心投資標的。

黃鈺民表示，美元投資級債券與美國公債，相對股市抗震能力佳，以科技泡沫時為例，當時美股與台股雙雙重挫逾 4 成以上，但美元投資級債同期間卻上漲 26%。

此外，次貸風暴時期，美股與台股也下挫超過 50%，但美元投資級債僅下跌 10%；歐債期間，美股與台股表現分別下修 23%、2%，但美元投資級債指數卻逆勢上漲 14%。

富蘭克林華美投信表示，美公債與美元投資級公司債低波動度、低相關性，遇到突發事件影響股市表現，美元債相對較經得起多空循環淬鍊與考驗，常被利用作為投資核心資產，這也是全球機構法人偏愛持有的投資部位之一。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶提醒，每當市場震盪時，政府公債與投資級債因避險特質易受資金追捧，但要注意價格偏高風險。

從美中貿易戰開打以來，因局勢反覆導致市場風險情緒經常在兩極間擺盪，相關資產價格也會因此大幅波動，而隨著全球央行今年以來多次降息與債券價格快速攀升，相關資產利率將持續下滑不宜過度追高。