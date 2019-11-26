日本貢茶獲私募基金投資 迎傳奇專業經理人原田泳幸

台灣發跡的手搖杯飲料連鎖店「貢茶」，在日本的營運公司「Gong cha Japan」於週二 (26 日) 表示，該公司的代表董事長兼公司社長兼執行長的職務，將自 2019 年 12 月 1 日起，由曾任日本麥當勞控股 (2702-JP) 等公司社長的原田泳幸接任。現任社長葛目良輔，則將於 11 月底時卸任。

這次的人事佈局，主要是貢茶集團接受了美國私募基金 TA Associates 的戰略投資，因而請來原田泳幸來接手公司業務。

在日本商界，原田泳幸是一位極具個人魅力的企業領導人。未來在他的帶領下，貢茶在日本的品牌戰略可望會有更進一步的強化。

貢茶是在 2006 年時於台灣創立，在亞洲、美國、英國等 17 個國家和地區，擁有超過 1100 家以上的分店。並於 2015 年在日本東京澀谷開設了日本首間門市，也是日本珍珠奶茶熱潮的重要推手。目前貢茶在日本國內，共擁有 51 家分店。

而隨著日本近年來興起的珍珠奶茶狂熱，也有愈來愈多家的業者想要分食這塊大餅，競爭也進入了白熱化。

現年 70 歲的原田泳幸，1948 年出生於日本長崎縣的佐世保市。他於 1972 年畢業於日本東海大學工學院的通信工學系，曾任日本麥當勞、日本麥當勞控股、日本大型教育出版業 Benesse Co.、Benesse 控股 (9783-JP)，以及日本蘋果電腦的公司社長。也曾經擔任索尼 (6758-JP) 的外部董事等職務。在業界相當受到敬重，日本人也以「專業經理人」來稱呼他。