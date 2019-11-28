聯嘉迎Model 3出貨成長期 營運可望加溫

特斯拉供應鏈傳出，已陸續接獲特斯拉通知為 Model Y 提前量產準備，和大 (1536-TW) 未否認此消息，而供應 Model 3 車型尾燈的聯嘉 (6288-TW) 則不評論，但法人出具報告仍看好，聯嘉可望再接 Model Y 訂單，加上 Model 3 出貨進入成長期，後市營運動能看俏。

聯嘉也是特斯拉供應鏈之一，出貨 Model 3 車型尾燈，法人認為，在突破生產瓶頸後，今年 Model 3 出貨將達 28 萬台，年增幅逾 90%，在中國上海廠加入投產後，出貨量更可望提升至 47 萬台，隨著 Model 3 出貨進入成長期，將可進一步推升聯嘉業績表現。

法人也認為，隨著特斯拉將推出 Model Y，以平價版 SUV 定位搶市，不排除聯嘉有望接獲 Model Y 訂單。

聯嘉則表示，不評論單一客戶的接單狀況，也無法表態能否取得新單，不過，聯嘉強調，特斯拉占營收比重約 10%，且中國市場占營收比重也只有逾 10%。

聯嘉指出，全球車市低迷是因轎車賣不好，事實上休旅車、商用車仍逆勢成長。除了電動車挹注新動能，聯嘉還有北美 SUV、皮卡出貨順暢帶動，使業績穩健成長。

聯嘉前三季稅後純益 1.6 億元，年增 34.4%，每股純益 0.94 元，已超越過去歷年的獲利；而 10 月合併營收 4.34 億元，月增 10.86%，年增 25.45%，並創單月新高，法人樂觀看待第四季，而全年幾乎可確定是大豐收的一年。