美中貿易戰創造漁翁得利契機 花旗看好台灣、南韓股市前景

花旗集團策略師認為，在美中貿易戰延燒的情況下，中國科技業者想和美國公司合作，勢必面臨更多阻礙，該情況可望使台灣、南韓企業漁翁得利，拓展市占率，有助其股市表現。

美國總統川普和中國國家主席習近平，預計於 20 國集團 (G20) 峰會期間會晤，美國貿易代表賴海哲、財政部長梅努欽，週一與中國國務院副總理劉鶴通了電話，為「川習會」做準備。

中國商務部發布新聞稿證實，賴海哲、梅努欽昨日與劉鶴通電話，依照兩國元首指示，就經貿問題交換意見，雙方同意繼續保持溝通。

美中貿易戰開打以來，香港、台灣、南韓股市飽受衝擊，被視為貿易戰火下的輸家；不過，花旗集團駐香港投資策略師 Ken Peng 在接受 CNBC 採訪時表示，仍有理由對前述市場，抱持樂觀態度。

Ken Peng 指出，美中貿易爭端，使中國科技業者難以和美國企業進行合作，台、韓企業則有機會從中受益，拓展市占率，「我們對亞洲的看法依然積極」。

Ken Peng 稱，亞週地區中產階級崛起，將帶動消費需求成長，包括醫療保健、汽車，以及保險等產業，都可望受惠。

花旗全球首席投資策略師 Steven Wieting 說，市場對美國聯準會 (Fed) 採取降息措施的預期升溫，亞洲國家亦可能透過貨幣寬鬆政策，穩定經濟表現，有助強化投資誘因。

但 Wieting 也示警，若美中貿易緊張情勢進一步惡化，就算 Fed 降息，也難抵銷貿易爭端帶來的衝擊。