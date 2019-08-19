淘帝-KY下半年獲利有望優上半年 股價挺進百元俱樂部

中國前 10 大童裝品牌商淘帝 - KY(2929-TW) 受惠線上銷售成長力道強勁，上半年獲利年增逾 25%，優於法人預期，而下半年有電商最大檔期雙 11，法人預期，隨著淘帝電商銷售占比持續提升，下半年獲利將優於上半年，全年展望樂觀，激勵股價近期走強，今 (19) 日持續朝百元俱樂部挺進，盤中股價已創 6 個月來新高。

淘帝第 2 季單季稅後純益 3 億元，年增幅高達 47%，每股純益 (EPS)3.65 元；上半年稅後純益 5.24 億元，年增 25.08%，每股純益 6.39 元。

其中，受惠進軍童裝快時尚市場有成，第 2 季營益率來到 24%，較上季成長 2.26 個百分點，並創 8 季新高，加上線上銷售比重自去年同期的 2.92% 攀升到 8.61%，帶動業績強勁成長。

展望下半年，淘帝新推出第八代視覺形象新門市，並針對電商已規劃 MiniTopbi 新品牌，來吸引新客源。

法人指出，隨著下半年電商旺季報到及 MiniTopbi 挹注新成長動能，預估淘帝營收可望成長至少 10%，下半年獲利表現可望優於上半年；另一方面，淘帝快時尚童裝經過有效率調整生產供應鏈，成功縮短設計至上市銷售期間，從原有的 4-6 周降至 2 周，可因此減少降低庫存標價狀況，提升毛利率，整體獲利展望持續看佳。