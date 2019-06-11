中國嬰童經濟熱不受貿易戰衝擊 淘帝看好中長期營運

儘管美中貿易戰已衝擊不少行業，中國前 10 大童裝品牌商淘帝 (2929-TW) 指出，中國童裝產業發展大者恆大，使集團仍具強大競爭優勢，看好中長期營運發展，可望具備良好成長動能。

淘帝指出，對於本季仍審慎樂觀，主要是因中國童裝市場仍保持優於整體服裝產業的成長，目前採取的經營策略包括通路擴張、產品和門市形象創新、及因應快時尚需求崛起，彈性管理生產供應鏈，並集中火力發展電商。

淘帝強調，正式新增線上代理商後，對於電商領域正規劃針對 80 公分至 120 公分小童服飾，推出 Mini Topbi 電商次品牌，藉此強化集團在無代理商的空白區域銷售力，進一步擴展市占。

同時，淘帝旗下 TOPBI 品牌全新第八代終端視覺形象店於第二季推出，搭配線上通路、線下門市 O2O 資源互導，效益可望逐步顯現。

淘帝 5 月合併營收 6.35 億元，月減 0.22%、年增 3.98%，累計前 5 月合併營收 26.14 億元，年增 6.62%，單月和累計營收雙創同期新高。

就整體市場來看， 2018 年中國 0-15 歲人口達 2.49 億人，占總人口數近 5 分之 1，總嬰童人口數和占比逐年攀升，使兒童消費經濟規模持續放大，淘帝說明，目前中國家家庭結構普遍呈現「6+1」發展，兒童是家庭重點消費對象，消費者在產品選購上，偏好品質優良、具有良好口碑的品牌，使中國童裝產業集中度越來越高。

而淘帝連續 13 年穩站中國前十大童裝品牌商地位，自 2011 至 2018 年合併營收年複合成長率達 16.33%，隨著中國嬰童經濟持續發酵，長期成長動能無虞。