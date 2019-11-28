盤前財經大事搶先讀2019年11月28日

鉅亨網新聞中心 2019年11月28號8點5分

今日操盤前瞻

美股債休市一日

日本 10 月零售銷售

德國 11 月 CPI

法說會：新光金、柏騰、台汽電、迎廣、運錩、倉佑

暫停交易：新唐

川普無懼中國壓力 簽署《香港人權與民主法案》

週三 (27 日) 美國總統川普不顧中國強烈的反對下，簽署一項力挺香港反送中抗爭的《香港人權與民主法案》與《香港保護法》，這讓美中達成第一階段協議的可能性再度蒙上陰影。閱讀全文...

富邦人壽增提外匯價格準備金 30 億元 金管會核准了

富邦金 (2881-TW) 旗下富邦人壽公告，已獲金管會核准增提外匯價格變動準備金 30 億元，外匯準備金餘額可提高至 154.5 億元，以因應後續新台幣兌美元匯率變化。閱讀全文...

〈景氣燈號〉國際局勢仍嚴峻 台灣仍未有反轉跡象

國發會今 (27) 公布 10 月景氣燈號，連 10 月亮續出代表景氣趨弱的黃藍燈，展望未來，國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，受美中貿易戰影響，國際局勢仍非常嚴峻，但台灣在資本市場帶動下相對有撐，雖然景氣對策信號分數連 3 降，但並未出現反轉向下跡象。閱讀全文...

101 商辦租金衝上每坪 4000 元大關 實價登錄租金連漲 5 年

根據最新實價資料顯示，全台地標商辦台北 101 大樓 6 月有兩筆實價紀錄，分別為 20 樓與 32 樓的中低樓層，結果租金雙雙站上每坪 4000 元的行情，且統計 101 大樓近 5 年的實價揭露租金變化，租金行情已經連續 5 年走揚，北市辦公室租金仍維持上漲趨勢。閱讀全文...

牛皮股變熱門股 中鋼特 1 年大漲 25% 大戶瘋搶

一般投資人對中鋼股價的印象是超牛皮，投資定存股中鋼 (2002-TW)，結果 1 年下來，股價動也不動，但多數人可能不曉得一檔中鋼特 1 年卻大漲 25%。閱讀全文...



