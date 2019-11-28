關稅成本飆高 聖誕購物潮前夕 美零售業者不敢漲價  

在聖誕節購物潮來臨前夕，美國零售業者週三 (27 日) 表示，儘管美中關稅導致成本飆升，但業者並未轉嫁成本於消費者，自行吸收了關稅壓力，維持物價穩定。

美國假期購物潮帶來的營收，占了年度營收近 40%。零售商表示，假期購物潮能上調價格的空間有限，儘管部分零售電商調漲產品價格，但大型零售業者如亞馬遜 (AMZN-US) 和沃爾瑪 (WMT-US) 等，仍能吸收關稅成本，並維持熱門商品的價格。

零售市場分析機購 Profitero 調查了 7 家大型零售商的 2.1 萬種產品的線上價格，包括沃爾瑪，以及沃爾瑪旗下 Jet.com、亞馬遜、Target、百思買 (Best Buy)、GameStop 和 Staples 等，並將今年 10 月至 11 月期間和去年同期的家電、電子產品、玩具和電玩遊戲等熱門產品價格做比較。

調查結果顯示，在 6000 多種關鍵熱門產品中，沃爾瑪的產品僅比一年前貴了 0.4%。在亞馬遜的 9200 種產品，價格也僅高出 0.6%。Target 在線上銷售的 1200 件商品的價格比去年同期，則反而低了 0.9%。

Profitero 戰略和洞察力高級副總裁 Keith Anderson 表示，平均而言，電子零售產品價格較去年同期高出 2.3%，而在所有類別產品，平均漲價 0.9%，漲幅低於同期的平均通膨率。

2018 年美國物價通膨率為 2.4%，2019 年迄今為 1.8%。

自今年 9 月 1 日以來，美國對來自中國的許多消費品徵收 15% 的關稅，增加了大多數零售商的商品銷售成本，但根據 Profitero 析顯示出，儘管美中關稅戰增加許多商品成本，但目前為止，大型零售業者尚未把成本轉嫁給消費者。

不過這也可能是短期內，仍未能判斷關稅實質對物價帶來的衝擊，美國零售商 Dollar Tree 就表示，如果完全實施關稅，他們將在第四季度，將商品銷售成本增加約 1900 萬美元。