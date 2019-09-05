明年額度今年用 中國推出新一波專項債刺激政策

中國為避免經濟大幅度下滑，中國國務院宣布加速地方政府專項債券發行使用的新政。中國各地方政府可根據自身重大項目建設需要，提前發行明年度專項債一部分的新增額度，以確保明年初即可見到推動經濟的成效。

這項新政策擴大專項債使用範圍，重點將用於鐵路、軌道交通、城市停車場等交通基礎設施，電網、天然氣管網路和儲氣設施等能源項目，農林水利，污水垃圾處理等生態環保項目等等。

不過，中國國務院指出，專項債資金不得用於土地儲備和房地產相關領域、債務替換及商業化相關的項目。

專家指出中國政府提早同意對明年地方政府專項債券額度進行撥款，不只對今年金融市場、債券市場和產業投資會產生巨大正面效應。

今年中國地方債券發行進度明顯較往年加速。根據數據顯示，截至今年 9 月 1 日，中國 37 個省市、自治區等行政單位總計發行 966 檔地方政府債券，債券規模為約人民幣 4 兆元，其中新增債券合計發行人民幣約 3 兆元，佔新增限額約 9 成。

此外，中國國務院還要求，在今年限額內，各地方政府專項債券要確保 9 月底前全部發行完畢，10 月底前全數撥款至相關項目上，要求各地基建項目加速開工。

興業證券指出，今年專項債發行時程較過去早，其也反映在經濟數據上，截至 7 月份，專項債券對社會融資年增率貢獻 0.5 個百分點。而社會融資增加則是對中國槓桿形成較不利的影響。