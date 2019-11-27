〈理財〉AI打點生活大小事 機器人ETF投資熱度加溫

Google、Amazon、Microsoft 三大科技龍頭第三季資本支出顯著復甦，總額年增 27% 至 189 億美元，創新高，外界多指向因為 AI 需求持續看旺。AI 時代下許多改變正在發生，包括食衣住行各方面持續影響人類生活，近期麻省理工學院的研究人員開發新的「機器人導航」技術更是重大突破，隨著 AI 愈來愈夯，機器人 ETF、AI 相關投資熱度持續加溫。

富邦 AI 智能新趨勢多重資產型基金經理人郭德齊表示，美國科技業龍頭營收與未來需求看好，將持續投資伺服器、雲端運算、半導體晶片等與 AI 相關領域，顯示產業需求持續看好，相關供應鏈也有表現空間。

國泰 AI+Robo(00737-TW) ETF 經理人游日傑也表示，FinTech 產業是現在熱門大議題，尤其近期台灣美食外送平台興起，路上隨處可見外送員身影，但也引發許多交通問題，未來由機器人來取代辛苦的外送工作並非夢事，美國一家知名外送平台 Postmates 開發出有著玩具車般外型的外送機器人 Postmates Serve，只要充電一次，就可將 23 公斤的貨物運送達 40 公里遠，希望藉此增加效率，同時避免人力資源的浪費和交通問題。

游日傑進一步表示，為節省人員開支，機器人宅配的技術確實不斷推陳出新。目前大多數送貨機器人只能把物品送到住家道路邊，近期麻省理工學院的研究人員開發新的「機器人導航」技術，在不事先提供特定地圖的狀況下，讓機器人能處理周圍環境的訊息，並精確地找到客戶家門口位置，對於想要「全程自動化」的快遞公司來說，這項技術可說是個重大突破！

游日傑補充，AI 的應用，對食衣住行各方面持續影響我們生活，預期未來在醫療、製造業、交通運輸、農業、零售市場等各領域的應用都將愈來愈廣。

AI 開始打點生活大小事，也讓機器人投資熱度升高，國內首檔機器人趨勢 ETF 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金，追蹤由科技權威 NASDAQ 與 CES 主辦方合力編製的 NQROBO 指數，提供參與產業趨勢成長的機會，10 月份來，該 ETF 價格已由波段低點 21.03 元彈升至 22.5 元左右，熱度逐步加溫中。

除了 ETF，若想投資共同基金，郭德齊表示，在標的選擇上，基於看好 AI 相關需求成長趨勢，在美國基本面及獲利展望支撐下，AI 產業相關標的仍是投資人合適的長期配置選項。然而國際政經風險猶存，市場震盪劇烈，在波動風險下也增加投資人操作難度，因此投資人不妨可選擇多重資產型基金來參與 AI 趨勢。

郭德齊表示，透過股、債等不同資產進行多重配置，可依市場趨勢靈活調整布局，在追求成長之餘也兼顧風險平衡效果，適合穩健型的投資人長期資產配置規劃。