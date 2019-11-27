雄獅搶樂齡族國旅商機 拚5年內增20萬名會員 國旅業績增4成

國內最大旅遊業者雄獅 (2731-TW) 今 (27) 日宣布，隨著高齡化社會到來，正積極推展樂齡長輩專屬行程，雄獅集團寶獅旅行社總經理黃信川表示，目標 5 年內招募 20 萬名會員、每年帶動國旅業績成長 40%，而明年起更將進一步強化與企業福委會合作，藉此快速帶來新客源。

黃信川指出，雄獅針對 55 歲以上樂齡族群的國旅行程─「大人囝仔聚樂部」系列遊程，推出至今屆滿一年，初步取得豐碩的成果，統計共吸引近 6 萬名樂齡族群參加，人數年增幅高達 390%。

隨著台灣逐漸步入超高齡社會，雄獅正積極針對樂齡族群量身設計適合的國旅行程，以平日出發、五星住宿、學習分享和貼心服務等四大主軸為核心，黃信川指出，雄獅目標在 5 年之內要招募 20 萬會員，邀請每人每年至少出門玩 5 趟，累積百萬樂齡旅遊人次，每年帶動 40% 的業績成長。

雄獅說明，目前的行程除了台北出發外，已擴大到台中、高雄皆有出發地，未來將提供全台各地皆能上車出發服務，省去接駁轉乘的時間，而「大人囝仔聚樂部」系列遊程已與許多觀光工廠、生態農場、文化教室等單位合作，透過在旅程中提供手作學習、文化體驗等互動，做出國旅的差異化。

雄獅進一步指出，由於過往台灣業者並無特別推廣整合平日旅遊，樂齡族群過去在平日旅遊的選擇上多以一日遊為主，經過這一年推廣，《大人囝仔聚樂部》系列遊程行程一、二日遊的占比，由原本的 9 比 1 轉為 4 比 6，同步帶動合作的平日飯店住宿率成長提升 20 倍之多，看好樂齡旅遊市場未來潛在的商機龐大。