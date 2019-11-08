〈ITF旅展〉限定行程熱銷 雄獅接獲企業包團、家族旅遊大單

2019 ITF 台北國際旅展今 (8) 日開跑，全台最大旅行社雄獅 (2731-TW) 表示，旅展首日即有企業主特到現場搶購限定商品，為員工旅遊包下整團東北亞行程，單筆總金額達 78 萬元，長程線也出現家族旅遊大單，單筆總金額 67 萬元。

雄獅指出，旅展首日熱銷區域行程依序為東北亞、港澳大陸和東南亞，買氣強強滾，尤其有企業主特來現場搶購限定商品，包下整團要進行員工旅遊，單筆總金額達 78 萬元 (東京希爾頓 5 日，售價 30888 元 / 人，總人數 25 人)。

而長程線也有出現家族旅遊大單，單筆總金額 67 萬元 (特選埃及豔后 11 日，售價 67000 元 / 人，總人數 10 人)。

此外，郵輪已是時下最夯的新型態旅遊，雄獅旅展獨家限定的世界夢號香港 3 日行程，挑戰市場最低價 6999 元起，首日即銷售超過百位；而 2020 年的威尼斯號賞櫻 8 日因祭出闔家出遊、兒童免費的超值優惠，現場也吸引許多親子族群下單。

鳳凰旅遊 (5706-TW) 則表示，最後一季雖為傳統淡季，但配合季節性推出如賞楓、德國啤酒節、歐洲聖誕市集等產品包裝，受消費者青睞，正在旅展加強推廣第四季及明年前兩季的預先銷售。

鳳凰也指出，明年短線遊輪包船的盛世公主號，共計 38 航次已上架銷售，其中有三梯 (3/23、3/28、4/02) 賞櫻航程搭配最佳賞櫻時節，旅客詢問度高。