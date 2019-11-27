全球各國針對5G投資逐步擴大 有望帶動IT產業進入成長周期

根據韓媒《Businesskorea》報導，隨著許多國家對 5G 網路服務基礎設施投資的成長，預計 2020 年全球 IT 產業將進入商業周期的上升階段。

韓國新韓金融投資公司 (Shinhan Investment) 的研究中心於 11 月 25 日發布了標題為「IT 大周期來臨」的報告。該報告將 2019 至 2022 年定義為建立 5G 基礎架構的初始階段，並指出了幾項有望從 5G 商業化投資中受益的產業。

其中包括 5G 電信設備、手機和可穿戴設備等 IT 設備、半導體、顯示器、雲端計算，串流媒體及人工智慧。

該報告預測，全球包含美國及中國在內的國家在 5G 基礎設施和相關業務方面的投資將會成長。

報告稱：「至 2025 年，全球 5G 服務的用戶數量將達到 27 億，美國計劃在 5G 基礎設施上花費 2700 億美元，而中國也將在此期間撥出 2100 億美元用於投資。與此同時，日本、韓國、歐洲及許多新興國家也有望增加對 5G 基礎設施建設的投資。」

電信基礎設施的發展將促進智慧型手機和其他 IT 設備的銷售。亞馬遜 (AMZN-US)、Google (GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US) 和其他主要參與者對 IT 設備的持續升級以及對數據中心投資的持續擴大，將推動對全球半導體的需求。