日亞化學在巴西對華碩關係企業、億光經銷商提出侵權訴訟

日本 LED 大廠日亞化學工業 (Nichia) 在週三 (27 日) 發布新聞稿表示，台灣華碩 (2357-TW) 在南美巴西的關係企業因侵害該公司專利，日亞以於 2019 年 11 月 13 日提起訴訟。另外日亞也同樣在 2019 年 11 月 13 日，另外針對台灣億光 (2393-TW) 位在巴西的兩家經銷商提起了兩件專利侵權訴訟。

有關日亞 11 月 27 日的新聞稿，全文如下：

《第一篇新聞稿》

日亞起訴控告華碩之巴西關係企業侵害 YAG 專利，請求禁制令及損害賠償

2019 年 11 月 13 日，日亞化學工業株式會社 (下稱「日亞」) 於巴西聖保羅州首府司法區法院對 ASUS DO BRASIL (ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA)，即台灣華碩電腦股份有限公司 (下稱「華碩」) 之巴西關係企業，提起專利侵權訴訟。

該訴訟中，日亞主張華碩之巴西關係企業侵害日亞於巴西之 YAG 專利 PI9710792-1，請求法院核發禁制令及判給損害賠償。日亞於巴西之 YAG 專利尚未消滅，仍為有效專利。

日亞於上開訴訟中所主張之侵權物為使用於手機型號 Zenfone 3、Zenfone 3 Max、Zenfone 3 Zoom 及 Zenfone Max Pro M1 之發光二極體。

日亞致力於保護其擁有之專利及其他智慧財產權，對於任何侵權人將在任何國家採取適當及必要之措施。

《第二篇新聞稿》

日亞起訴控告億光之巴西經銷商侵害 YAG 專利，請求禁制令及損害賠償

2019 年 11 月 13 日，日亞化學工業株式會社 (下稱「日亞」) 於巴西聖保羅州首府司法區法院，針對台灣 LED 製造商億光電子工業股份有限公司 (下稱「億光」) 之兩家巴西經銷商 Karimex Componentes Eletronicos Ltda. (下稱「Karimex」) 及 Arrow Brasil S/A (下稱「Arrow」) 提起兩件專利侵權訴訟。

該二訴訟中，日亞主張 Karimex 及 Arrow 侵害日亞於巴西之 YAG 專利 PI9710792-1，請求法院核發禁制令及判給損害賠償。日亞於巴西之 YAG 專利尚未消滅，仍為有效專利。

日亞在上述訴訟中所主張之侵權物為以下之億光產品：

(i) 對 Karimex 之訴訟：67-21S/KK5C-H6565N32P02833Z6/2T(EMM)、67-21S/KK6C-E3026C6/DT(EMM)、67-21S/KK6C-E6528C6/DT(EMM)、67-21ST/KK5C-E5765E15/DT(EMM) 及 67-21ST/KK5C-H6565R4R72834Z15/2T。

(ii) 對 Arrow 之訴訟：EAHE5630WE03、EZHV-K51C4-2LPGS-F5700(AK) 及 67-21S/KK6C-E6528C6/DT(EMM)。

日亞致力於保護其擁有之專利及其他智慧財產權，對於任何侵權人將在任何國家採取適當及必要之措施。