AirPods系列耳機大熱銷！傳蘋果要求中國廠商加倍出貨

據《日經亞洲評論》報導，儘管面臨關稅威脅，但蘋果 (AAPL-US) 在 AirPods 系列耳機市場熱賣之下，全力加緊供貨，已要求中國廠商將產量加倍，以應對聖誕節前後的市場需求。

報導指出，蘋果除了要中國立訊精密 (002475-CN) 將 AirPods Pro 產量倍增，至每月 200 萬支之外，還要另一家歌爾聲學 (002241-CN) 擴大在越南的產能，供應最便宜的 AirPods。

立訊、歌爾聲學今天 (27 日) 在陸股早盤均上揚，歌爾的漲幅更來到 1.8%。

蘋果的舉動進一步證明，與美國政府希望削弱中國企業的技術能力相反，蘋果並不介意繼續與中國公司加強合作。同時，蘋果耳機不僅已在無線耳機占據 45% 的市場，銷售仍有望持續增長。

知情人士表示，蘋果公司將最新 AirPods Pro 的每月訂購量，從 100 萬副增加到至少 200 萬副，而這一版本主要由立訊在中國的兩家工廠生產。

另一方面，對於蘋果長期合作夥伴，台廠的鴻海、廣達和英業達來說，因為未收到訂單，相對形成打擊。

GF securities 資深科技分析師 Jeff Pu 認為，蘋果的無線耳機將來可能以 iPhone 的水準銷售，達到每年約 2 億副。他估計，蘋果在 2020 年，銷售的無線耳機量可達到 8000 萬副。

蘋果於 10 月 31 日以 249 美元的價格，推出具有降噪和防水功能的新型無線耳機，由於需求強勁，交貨期長達 1 個月。而 2016 年推出的基本款，價格為 159 美元。在 iPhone 銷售陷入瓶頸之下，AirPods 之類的可穿戴設備，已經成為蘋果增長的主要動力。

立訊於 2012 年進入蘋果的供應鏈，成為外圍零件供應商，自 2017 年底以來，它一直在製造 AirPods，今年也贏得了組裝 Apple Watch 的訂單。而庫克 (Tim Cook) 更不吝稱讚，立訊是「中國夢」的實現。

由於關稅的影響，立訊、歌爾都開拓新的國外產線。一位蘋果供應鏈高層表示，比起台灣及日本同業，中國公司在多元化生產基地上更具侵略性，在人們還在評估時，他們就已快速買下越南工廠，並且進行生產。