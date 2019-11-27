聯發科5G晶片助攻 明年獲利挑戰2個股本 外資上調目標價

聯發科正式對外發表首顆 5G SOC 晶片，外資今 (27) 日出具報告指出，聯發科 (2454-TW) 天璣 1000 性能優異，加上高通 7250 晶片持續缺貨，天璣 1000 每套銷售單價將上看 60 美元，高於先前市場估的 50 美元，明年整體 5G 晶片銷售量估可達 0.35 億至 0.6 億套，營收、獲利同步看增，獲利更有機會衝上 2 個股本，維持買進評等，目標價最高上看 490 元。

外資指出，聯發科天璣 1000 將打入人民幣超過 3500 元的 5G 旗艦機種，且因終端產品將在明年首季問世，預計聯發科今年 12 月就會開始量產出貨，有助淡季營運，明年首季聯發科營收最高可達 640 億元，季減 5% 內，年增 20%，創同期次高。

除首顆亮相的 5G 晶片，外資也看好，聯發科在明年推出的第 2、3 顆 5G 晶片，將涵蓋中高階、中低階市場，其中，第 2 顆 5G 晶片預計明年第 2 季發表，銷售單價上看 35 美元，較 4G 中高階晶片高出 15 至 20 美元。而第 3 顆 5G 晶片將在明年下半年發表，瞄準人民幣低於 2000 元的手機市場，銷售單價估也有 25-30 美元。

聯發科對先進製程布局也不停歇，預期明年 5G 晶片 6 奈米將設計定案，且將致力非手機應用晶片開發，外資表示，聯發科 5G 晶片有台積電 (2330-TW) 先進製程做後盾，供給穩定，加上與英特爾合作 5G 的 CPU、GPU，可望進一步擴大市場，營運成長態勢不變，因此維持買進評等，目標價最高上看 490 元。

外資看好，聯發科明年營收、獲利可望續成長，營收估年增雙位數，約達 2900 億元至 3000 億元，毛利率則可望提升 1 個百分點，上看 42 %，營益率將站穩雙位數，落在 11-14%，雙率雙升，每股稅後純益可望賺逾 2 個股本，約 21-24 元。