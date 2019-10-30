美國消費者信心創6月以來最低

經濟前景黯淡，美國消費者信心出乎意料的跌至四個月以來紀錄心低點，為美國經濟亮起衰退警鐘，顯示出一直以來支撐經濟成長的消費者支出，可能也面臨挑戰。

由世界大型企業聯合會 (Conference Board) 監測，象徵未來消費者支出的美國消費者信心指數，從 9 月的 126.3 降至 10 月份的 125.9，寫下連續第三個月下降的紀錄。

週二 (29 日) 釋出的經濟數據未達分析師此前預期的中值的 128.0。分析師藉此判斷消費者支出前景，估計將修正後的前值 170.6，上調至 172.3，消費者支出依舊接近歷史高點。

美國消費者對經濟前景預期（圖片：彭博社）

消費者信心指數自 1 月份以來的一路下滑，突顯出某些經濟層面的疲軟，可能會影響到消費者。勞動力市場仍然強勁，不過近來薪資成長放緩、企業招聘不易等的疲弱跡象。

根據世界大型企業聯合會的調查發現，認為未來 6 個月就業機會將減少的人數略微增加；但許多人對目前的狀況，保持樂觀態度，並預期未來數月的商業狀況將有所改善。

世界大型企業聯合會高級理事佛朗哥 (Lynn Franco) 表示：「信心水平仍然很高，由於消費者顯示對當前商業環境和工作前景的擔憂，因此比預期的數值弱。但是沒有跡象指出消費者會減少他們的消費支出。」

此外，美國總統川普週二 (29 日) 上午在推特上表示，消費者信心「非常好」，認為美國 9 月房屋銷售增長狀況良好。

雖然這份報告與密歇根大學調查的關於消費者信心的數據報告形成對比，該數據顯示，消費者對於當前狀況和未來前景的看法有所改善，預計十月份的消費者情緒將上升。

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