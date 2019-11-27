11月CCI調查 就業面創近9年半低 投資股票創逾6年半低點

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日公布 11 月消費者信心指數 (CCI) 調查總數為 80.37 點，僅較上月減少 0.6 點，不過，六項調查指標走勢分歧，其中，「未來半年國內就業機會」下降最多，呈現連 5 個月下滑，更創 2010 年 6 月以來新低，反映勞動市場受景氣擴張力道趨緩影響，而「未來半年投資股票時機」也來到 2013 年 2 月以來新低，反映投資人居高思危。

依上升程度來看，台經中心表示，本次調查上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，本月結果為 109.05 點，較上月上升 3.65 點，創 2007 年 12 月以來高點。

其次為「未來半年國內物價水準」56.0 點，月升 3.25 點，已連續 5 個月穩定 50 點以上。

「未來半年國內經濟景氣」調查結果為 89.95 點，月升 2.65 點，並創 2011 年 10 月以來高點。

而「未來半年家庭經濟狀況」93.45 點，月升 2.3 點，不僅連續 6 個月高於 90 點，也創新高。

反觀下降指標，「未來半年國內就業機會」調查結果為 79.25 點，月減 8.35 點，是 7 月以來轉為悲觀指標，已連續 5 個月下降，此次更創 2010 年 6 月以來新低；而「未來半年投資股票時機」54.50 點，月減 7.1 點。

另外，「目前健康狀況」指標部分，本月調查結果為 101.2 點，較上月下降 14.4 點，顯示民眾對自己健康呈現樂觀，不過「預期健康狀況」指標為 88.4 點，月減 12.7 點，呈現悲觀。