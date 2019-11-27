2020第一季潛力股 搶先看

台股 11 月 26 日 (周二) 因 MSCI 雙降台股權值比重於盤後生效，台股本次權重遭雙降，被動型基金將啟動調節，依據 MSCI 台灣指數成分股估算，台積電 (2330-TW)、鴻海(2317-TW) 各遭新台幣 130 億元與 20 億元被動式資金調節，對指數頗有壓抑。不過周一美股捎來美中貿易第一階段和談頗為樂觀訊息，在美股大漲之下，也就沖淡了台股被 MSCI 調降權重的利空，最終台股仍以小紅作收，台股偏多的方向仍沒改變，但指數不是重點，選股才是王道。

近期從技術面觀察台股，指數於前高 11,668 點附近持續震盪整理已兩個多禮拜，若能補量，指數年底可望攻上 12,000 點大關，但外資進出交易清淡之時，量能稍嫌不足，難以讓台股百花齊放，不過剛好趁外資休假權值股暫時休息之時，反而是內資衝績效的好機會，內資年底作帳可望佈局基期低、 本益比低、 殖利率高，作帳績效能延續至明年的潛力股。

萬寶週刊陳子榕分析師強調，從台股個股仔細觀察，台股選對股票與選錯個股，真的是天壤之別，拉長時間來看，誠美材 (4960-TW) 一度於去年 10 月～今年 3 月，大漲一倍之多，但若波段持有至今，誠美材不僅由最高 14.45 元，跌至 11 月 26 日破底，還跌破去年 10 月的起漲價 6.8 元。各位想想看，指數於 11,600 點附近，竟然還有破底的個股，所以投資道路上，選股才是王道。

懂得選股者，若能於今年 5 月初左右，再次爆發美中貿易戰之下，受惠華為轉單效應下的立積 (4968-TW)，由 6 月初的 70 元附近漲至 10 月底高點 250 元，接近二季度的時間，大漲二倍以上。這就是選對股票與選錯股票的績效差別。

時序即將進入 12 月，萬寶週刊陳子榕分析師強調，現在所著眼的已經不是幾天或是一個月的短期選股，而是要把時間拉長，以穩健的操作為原則，若是過於短線的操作很容易受消息面滿場追股票，與其每天追逐強勢股也未必占到大便宜，不如以靜制動，以中長線的波段漲倍股來操作，若能以中長線大格局來選擇明年第一季的潛力股，就算坐著不動，績效也好過追逐短線來的好。

觀察投信，目前仍在做持股高低期的持股調整，季底作帳獲認養的好股票，多半是以股價低基期、低本益比、高殖利率以及營運具有轉機的個股來布局。

萬寶週刊陳子榕分析師強調，車用電子族群有機會成為法人資金切入這一塊，因基期夠低，殖利率高，業績表現也不錯，可望成為法人認養族群之一。

世界衛生組織更是預估，若持續未改善駕駛者的行車安全，交通事故將在 2030 年成為全球第七大死因。所以，目前各大車廠積極發展 ADAS，把更多的電子元件和資訊應用整合至汽車內，讓駕駛人能掌控車輛運作情形，與車外環境資訊，系統也會對潛在的危險發出警告，讓駕駛人避開風險。因此，車用電子族群的產業透明度高，可望延續至明年。

萬寶週刊陳子榕分析師強調，當市場投資標的由「成長型投資」轉為「價值型投資」時，本夢比將敵不過股價過高修正的命運，而此時有業績，獲利扎實的低本益比好股，未來勢必成為市場聚焦的標的，不妨趁股價於低檔時，擇機佈局。

其中，值得關注幾檔股票，價值型投資契機浮現，可以多加以關注，其中包含國巨 (2327-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)、勝麗 (6238-TW) 、智伸科 (4551-TW)。

更多萬寶週刊陳子榕分析師觀點 點我看更多

陳子榕 LINE 粉絲團搜尋 ID【@marbo777】

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險