快充成5G手機標配 昂寶明年營運正向看

類比 IC 廠昂寶 - KY(4947-TW) 指出，5G 手機晶片耗電量為 4G 的 2.5 倍，明年隨著 5G 手機問世，快充需求將成標配，且晶片銷售單價高於一般 PMIC (電源管理 IC)，並陸續通過客戶驗證，開案量持續增加，有助明年營運。

昂寶今日在買盤挹注下，盤中股價最高衝上 190 元，創近 1 個月新高。

昂寶表示，今年受美中貿易戰影響，客戶拉貨保守，因此部分產品採防禦性報價，導致銷售單價下滑，晶圓代工也因日韓貿易戰，韓國廠料況吃緊，影響今年營運。

以昂寶第 3 季營收比重來看，手機達 42%，是目前主要來源，隨著終端客戶需求增加，加上充電電源等非手機應用成長，比重較去年提升 10 個百分點，是今年成長最顯著產品線，其餘網通 21%、消費型產品 23%、LED 8%、筆電 4%。

展望明年，昂寶認為，PMIC 市場需求、5G 手機出貨量將持續成長，帶動行動電源、快充需求增加，毛利率則可利用產品組合、定價模式等改善，預計產品初期定價將採高毛利率策略，放量後再調整。

快充方面，昂寶指出，因 5G 手機耗電量大於 4G，快充將成 5G 手機標配，且快充晶片價格高於一般 PMIC 約 2-3 成，若以模組販售，銷售價差更大，目前客戶以旗艦型機種為主，開案量也持續增加，隨著快充滲透率提升，整體銷售單價可望走揚。

網通產品則受到今年產業調整期影響，案件較少，明年預計在 5G 及互聯網推升下，需求會較今年增加，筆電部分，因 2 年前與客戶共同開發，受法律限制無法銷售予其他客戶，明年則隨著合約到期，銷售禁令可望解除，進而打入其他客戶，為明年營運注入活水。

至於市場關注達爾收購敦南一案，昂寶指出，成立以來一直是台資控股，至目前為止並未受影響。