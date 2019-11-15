抗爭風波升高下 香港美元債券發行更抓緊時間完成定價

香港抗議衝突不斷，連部分商業區上班日時間都難以避免受到干擾，為了避免干擾，香港和中國內地的美元債券發行人本周抓緊時間，縮短詢價圈購的時間，以期儘快完成定價。

出售給香港投資者和歐洲投資者的亞洲美元債券通常在當地時間晚上 8 點以後定價，但在香港抗議衝突進一步升高下，本周德信中國、路勁基建、工銀金租賃、南洋商業銀行、上海電氣集團、中鋁國際等美元債券定價提前幾個小時結束，尤其中鋁國際 (2068-HK) 和德信中國 (2019-HK) 更提前在下午 5 點前完成定價。

《彭博社》數據顯示，儘管債券發行人宣稱交易時間縮短，美元債券需求仍維持堅挺，但截至本週四，日本以外亞洲的美元債券發行量僅為 43 億美元，較上周同期減少一半以上。

Income Partners Asset Management HK 執行董事兼高級投資經理 James Hu 表示，新債券交易的速度肯定比上周放緩，但需求並未下降，進入亞洲美元債券市場的資金基本上沒有受到影響，不過仍有些客戶和發行人的洽談已被推遲或取消。

香港高等級債券回報率在洲市場中表現最差。(來源：Bloomberg)

自 6 月以來，香港債券的買氣減弱，ICE BofAML 指數顯示，香港投資等級債券的回報率只有 2.7%，在亞洲投資級債券中表現最差。

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